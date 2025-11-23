Capital do Líbano é atacada por bombardeios israelenses para atingir líder do Hezbollah

Manhã conturbada em Beirute, capital do Líbano. Neste domingo (23), o subúrbio da cidade foi atacado por bombardeios israelenses, ordenados pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Eles tinham como alvo, segundo o exército, uma liderança do Hezbollah.

A liderança em questão é Haytham Ali Tabatabai, chefe de Estado-Maior da organização criminosa. No momento, ainda não informação se, de fato, o alvo do ataque morreu. Forças de Defesa informaram que trariam mais detalhes sobre o ataque "em breve".

Conforme o Uol, as bombas destruíram dois andares de um prédio do bairro de Dahiyeh, região sul de Beirute. Quatro pessoas foram mortas e duas dezenas ficaram feridas, levadas para hospitais próximos.

O ataque sucede outros ocorridos ao longo da semana. Nos últimos dias, um aconteceu num campo de refugiados palestinos de Ain al-Héloué, em Saida, sul do Líbano.

Israel alega ter visado "um campo de treinamento do grupo Hamas" no ataque a drones. Uma mesquita e um centro esportivo foram atingidos. A maioria dos mortos eram jovens.

Membros do Hezbollah atingidos

O exército israelense afirmou que dois membros do Hezbollah morreram no ataque em questão. Um deles estaria na localidade de Bint Jbeil e o outro em Blida.

Na segunda-feira, os militares israelenses já haviam anunciado a morte de um membro do Hezbollah em um ataque na região de al-Mansouri, também no sul da cidade.

Apesar de um cessar-fogo assinado em novembro de 2024 com objetivo encerrar mais de um ano de conflito com o Hezbollah, Israel mantém ofensivas contra o Líbano. Segundo dados da ONU, o Líbano abriga cerca de 222 mil refugiados palestinos, a maioria em condições precárias.

Muitos são descendentes de palestinos que fugiram da terra natal em 1948 durante a criação do Estado de Israel.