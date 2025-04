Conclave para escolha de novo papa começa no dia 7 de maio, informa Vaticano

O conclave, que decidirá quem será o próximo papa, deve começar no próximo dia 7 de maio. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere Della Sera a partir de informações da agência Reuters, na manhã desta segunda-feira (28).

A data foi decidida em reunião convocada pelas congregações gerais dos cardeais

O termo Conclave deriva do latim cum clave, que significa “fechado a chave”/”trancado”, e indica a reunião dos cardeais eleitores que tradicionalmente ocorre na Capela Sistina “a sete chaves”, ou seja, no mais absoluto sigilo.

A capela foi fechada ao público nesta manhã para o início dos preparativos do conclave, segundo informou o Museu do Vaticano, organismo que administra as visitas ao local emblemático, que recebe milhões de pessoas por ano.

O que é o Conclave e como funciona a eleição do novo papa

O Conclave é a reunião dos cardeais eleitores, que ocorre no mais absoluto sigilo, tradicionalmente na Capela Sistina. No processo, 135 cardeais devem realizar até quatro votações por dia — duas pela manhã e duas à tarde — até que um novo papa seja escolhido.

As cédulas de votação são queimadas após cada sessão, e o resultado da eleição é indicado pela fumaça que sai da chaminé da Capela: branca para a escolha de um novo pontífice e preta para votação inconclusiva. Durante todo o período, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta.

Morte e suessão do papa Francisco

O papa Francisco faleceu no último dia 21 de abril. O pontífice passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, tratando uma pneumonia que comprometeu seus dois pulmões. Sua última aparição pública ocorreu no Domingo de Páscoa (20), quando, visivelmente debilitado, surgiu na sacada da Basílica de São Pedro. Na ocasião, a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi foi lida por um assessor, devido à fragilidade de sua saúde.

Após sua morte, o corpo do papa Francisco foi velado durante três dias, em cerimônia aberta ao público no Vaticano. Milhares de fiéis passaram pela Praça São Pedro para prestar suas últimas homenagens, em meio a orações e tributos emocionados.

O funeral do líder da Igreja Católica aconteceu na manhã de sábado (26), na Praça São Pedro, em frente à Basílica. O caixão, lacrado com tampas de zinco e madeira conforme a tradição, ficou exposto diante do altar externo. Em sua homilia, o cardeal celebrante destacou o empenho de Francisco na defesa da paz e da justiça social ao longo de seu pontificado.

Após a missa, o corpo do papa foi levado para a Basílica Santa Maria Maior, em Roma, onde foi sepultado em cerimônia reservada. O sepultamento marcou o encerramento de um pontificado de 12 anos, lembrado pela defesa dos migrantes, do meio ambiente e dos mais vulneráveis.

Com o falecimento do pontífice, os preparativos para a escolha de seu sucessor foram imediatamente iniciados. A Capela Sistina foi fechada ao público para os ajustes necessários à realização do Conclave. A reunião dos cardeais foi convocada pelas congregações gerais, que definiram a data de início para o dia 7 de maio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.