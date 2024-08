Médicos retiram enguia viva de 60 cm do corpo de paciente em cirurgia no Vietnã

Médicos removeram uma enguia viva de 60 cm de comprimento do abdômen de um paciente internado no Hospital Viet Duc, em Hanói (Vietnã). No dia 27 de julho, o homem deu entrada na unidade hospitalar com fortes dores abdominais, segundo relato do portal Vietnam News.

Conforme relatório médico, o animal chegou a mastigar o intestino do homem de 31 anos após ele inseri-lo pelo ânus para prazer sexual.

"A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente para escapar para a cavidade abdominal", declarou Le Nhat Huy, vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal.

Operação de retirada de animal

Como primeira intervenção, os médicos tentaram remover a enguia através do ânus do homem, mas algo bloqueava o caminho. A solução foi recorrer a uma cirurgia de emergência.

Ao abrir o paciente, os médicos encontraram a enguia, que ainda estava viva, e um limão, que o homem também havia inserido pelo ânus. Em seguida, os dois foram removidos.

Após verificar se havia outros corpos estranhos dentro do homem, os cirurgiões o costuraram. Os médicos também realizaram uma colostomia para evitar que matéria fecal passasse pelo corte feito pela mordida da enguia.