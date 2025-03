Internado com pneumonia nos dois pulmões, papa Francisco pede orações aos brasileiros

O papa Francisco, internado há 20 dias para tratar uma pneumonia bilateral, pediu orações aos fiéis brasileiros nesta quarta-feira (5). O pontífice ainda ofereceu a contribuição da Igreja Católica para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, evento que será sediado em Belém (PA) no mês de novembro.

O comunicado do papa foi enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e recebido durante a Campanha da Fraternidade, que se inicia hoje no período da Quaresma.

Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a bênção apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a casa comum, pedindo que continuem a rezar por mim Papa Francisco

Com o tema ''Fraternidade e Ecologia Integral'', o religioso também mostrou a disponibilidade da Igreja em colaborar com a COP30 e incentivar as nações a contribuir para a superação da crise climática, citando "convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas".

Estado de saúde do papa

O Vaticano comunicou na manhã desta quarta (5) que o pontífice argentino "descansou bem durante a noite" e acordou pouco depois de 8 horas (4h no horário de Brasília).

Francisco passou as duas últimas noites com máscara de oxigênio para conseguir dormir melhor, segundo uma fonte da Santa Sé, e deve receber oxigênio de "alto fluxo" através de uma cânula nasal.

"Ele passou o dia em sua poltrona", disse o Vaticano em seu último boletim, acrescentando que o papa, de 88 anos, ligou para a paróquia em Gaza, como costuma fazer. "Devido à complexidade do seu quadro clínico, o prognóstico permanece reservado", diz a nota.