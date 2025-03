Comunidade Shalom organiza orações por Papa Francisco em retiro de Carnaval em Fortaleza

O tradicional retiro de Carnaval "Renascer", promovido pela Comunidade Católica Shalom, realiza um dia especial de oração pelo Papa Francisco, no Ginásio Paulo Sarasate, nesta segunda-feira (3). A programação gratuita terá momentos de adoração, silêncio e celebração eucarística.

Logo às 9h está previsto a Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de preces espontâneas pelo Papa Francisco. O silêncio contemplativo e a bênção com o Santíssimo Sacramento são farão parte do momento.

Também será feita intercessão pela saúde do Papa Francisco na celebração da Santa Missa. Os fiéis também são convidados a rezar diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, exposto no palco principal do evento durante todo o dia.

O gesto faz alusão à devoção do Papa Francisco a este título mariano, símbolo de proteção e intercessão pela Igreja.

Situação do Pontífice

Hospitalizado há 17 dias com o diagnóstico de pneumonia dupla, a noite do papa Francisco "foi tranquila" e ele "mantém seu repouso" — informou a sala de imprensa da Santa Sé, na atualização de boletim médico do pontífice, na manhã deste domingo (2).

No boletim divulgado na noite de sábado (1°), o estado de saúde do pontífice era estável, alternando "entre ventilação mecânica não invasiva e longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, sempre mantendo uma boa resposta à troca gasosa".

O papa Francisco agradeceu a todos os fiéis do mundo pelas orações, que o fazem se sentir "apoiado", em mensagem do Angelus divulgada pelo Vaticano neste domingo.

"Gostaria de agradecer suas orações (...): sinto seu carinho e sua proximidade e, neste momento particular, sinto-me 'carregado' e apoiado pelo povo de Deus", escreveu o pontífice argentino de 88 anos.

Neste domingo, esteve ausente da tradicional mensagem do Angelus na Praça de São Pedro pela terceira semana consecutiva.

Serviço

Renascer 2025 – Retiro de Carnaval