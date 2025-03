Papa Francisco tem mais uma 'noite tranquila' e diz rezar por fim de guerra, informa Vaticano

Hospitalizado há 17 dias com o diagnóstico de pneumonia dupla, a noite do papa Francisco "foi tranquila" e ele "mantém seu repouso" — informou a sala de imprensa da Santa Sé, na atualização de boletim médico do pontífice, na manhã deste domingo (2).

Ao encontrar os jornalistas, o diretor Matteo Bruni acrescentou que, na manhã de hoje, Francisco recebeu a visita do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra.

Ainda se comunicou, segundo fontes vaticanas, que o Papa tomou o café da manhã e leu alguns jornais.

No boletim divulgado na noite de sábado (1°), o estado de saúde do pontífice era estável, alternando "entre ventilação mecânica não invasiva e longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, sempre mantendo uma boa resposta à troca gasosa".

Sem febre e sem leucocitose e com os parâmetros hemodinâmicos estáveis, Francisco continuava "a se alimentar sozinho e fazendo fisioterapia respiratória regularmente, cooperando ativamente".

Papa agradece orações em mensagem

O papa Francisco agradeceu a todos os fiéis do mundo pelas orações, que o fazem se sentir "apoiado", em mensagem do Angelus divulgada pelo Vaticano neste domingo.

"Gostaria de agradecer suas orações (...): sinto seu carinho e sua proximidade e, neste momento particular, sinto-me 'carregado' e apoiado pelo povo de Deus", escreveu o pontífice argentino de 88 anos.

Neste domingo, esteve ausente da tradicional mensagem do Angelus na Praça de São Pedro pela terceira semana consecutiva.

Em mensagem do hospital, Francisco destacou a oportunidade de compartilhar em corpo e espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. Ele também expressou sua gratidão aos médicos que "cuidam" dele.

"Obrigado a todos! Rezo por vocês também. E rezo acima de tudo pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda. Rezamos pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu", conclui o papa.

