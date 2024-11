Veja como é a cobra mamba-verde, que causou a morte do youtuber Dingo Dinkelman

O youtuber sul-africano Graham "Dingo" Dinkelman morreu após ser picado por uma serpente mamba-verde, após passar 30 dias em coma. Classificada como "extremamente" venenosa, a cobra é conhecida pelo nome científico Dendroaspis angusticeps.

A espécie é nativa do continente africano, principalmente na região sudeste. A réptil pode chegar até dois metros de comprimento, sendo considerada rápida e muito perigosa devido à toxicidade do veneno.

As mambas são caracterizadas por ter escamas lisas, cabeça achatada e presas frontais. O veneno da espécie é neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso e pode motivar uma parada cardiorrespiratória da vítima e até mesmo uma falência dos rins.

No canal que mantinha no YouTube, o criador de conteúdo chegou a produzir diversos vídeos sobre a cobra que provocou sua morte. Em um deles, Dingo compara um exemplar dela com uma de mamba-negra. (Assista abaixo)