Mujica está em 'fase terminal' do câncer e recebe cuidados paliativos, diz esposa

O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, de 89 anos, está na “fase terminal” de um câncer no esôfago, segundo a esposa dele e ex-vice-presidente Lucía Topolanski, em entrevista a um veículo de imprensa do País.

Em janeiro deste ano, Mujica afirmou ter parado com o tratamento, pois o câncer já havia se espalhado pelo corpo. "Estou condenado", disse ele na ocasião ao jornal Búsqueda, e decretou que "quando chegar a hora de morrer, eu morro".

Conforme Lúcía, o casal está fazendo o necessário para garantir que ele viva a parte final de sua vida "da melhor maneira possível", por meio de cuidados paliativos.

Mesmo com a esquerda mantendo o poder na capital do País, Montevidéu, após divulgação dos resultados das eleições regionais, Mujica não participou do pleito de domingo (11), por recomendação médica, já que o deslocamento até o local de votação era longo.

O sucessor de Mujica, o presidente uruguaio Yamandú Orsi, disse, durante entrevista, que “devemos todos contribuir para garantir que a dignidade seja a chave em todas as fases de nossas vidas. Não devemos deixá-lo louco, devemos deixá-lo em paz”.