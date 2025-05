Itália vai oferecer nacionalidade e passaporte para descendentes com sobrenomes italianos

Muitos países europeus concedem o direito à cidadania por meio do chamado princípio juis sanguinis (direito de sangue), e a Itália é um deles. Essa regra reconhece a nacionalidade por meio dos antepassados do solicitante.

É possível trabalhar, estudar, morar e usufruir de trânsito dentro dos países da União Europeia, sendo a pessoa de ascendência portuguesa, espanhola, italiana e irlandesa, por exemplo.

Quem tem direito à nacionalidade italiana?

O governo italiano, por exemplo, tem facilitado os trâmites para descendentes de imigrantes que vivem na América Latina e desejam obter tanto a nacionalidade quanto o passaporte para entrar e circular na Europa.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália (MAECI), a lei adotada pelo país só reconhece a descendência se o solicitante tiver um sobrenome tradicional do norte ou do sul da Itália.

É necessário comprovar o parentesco direto com um cidadão italiano, ser descendente. Quem possui determinados sobrenomes históricos [veja lista abaixo], pode acabar tendo prioridade no processo e, assim, ganhar tempo na análise do pedido.

Qual o valor para tirar cidadania italiana?

O governo e o congresso da Itália, no fim do ano passado, decidiram por aumentar em 100% o custo da solicitação de cidadania nos consulados. O valor passou de 300 euros para 600 euros, algo em torno de R$ 3.800 na cotação atual.

Além desse aumento, outra mudança relacionada ao processo de solicitação também se refere ao custo para pedir cidadania por meio da Justiça, pois a nova legislação também aumenta os valores das ações judiciais para reconhecimento das cidadanias, o que afeta muito os descendentes de italianos.

Anteriormente, a taxa para abertura do processo era de 545 euros, independente do número de pessoas fazendo o pedido. Uma família de cinco pessoas, por exemplo, pagava somente esse valor. Agora essa taxa subiu para 600 euros e passou a ser cobrada por requerente.

Quais sobrenomes dão nacionalidade italiana?

Abate, Labate, Abatantuono, Abaticola, Achilla, Achille, Achilleo, Achillini, Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi, Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottaro, Chiletti, Chiloni, Chilesotti,

Della Giovanna, Da Rossa, Espósito, Degli Sposti, Fiore, Flores, Giani, Giovannetti, Larossa, Nalesso, Natale, Risso, Ricci, Sorace, Suraci, Soracca, Soracchi, Soracco, Vani, Vannicelli, Vanno, Vanetto, Zanella, Zanoli, Zannier.

Requisitos e etapas

É importante ressaltar que possuir um desses sobrenomes não garante automaticamente a aprovação do pedido de nacionalidade, pois existem critérios adicionais para iniciar o processo de cidadania italiana.

Se a solicitação for feita por via paterna, não há limite de gerações. Já por via materna, é necessário que o requerente tenha nascido após 1º de janeiro de 1948.

Entre as etapas do processo estão:

Acessar o site do consulado italiano correspondente.

Preencher o formulário com os dados pessoais.

Confirmar a inscrição via e-mail.

Agendar um horário para apresentar os documentos exigidos.

Comparecer com documentos que comprovem o vínculo com o antepassado italiano, além dos demais solicitados pela instituição.

