Conheça Dingo Dinkelman, youtuber que faleceu após ser picado por cobra mamba-verde

Famoso por produzir conteúdos informativos sobre répteis, em especial cobras, o youtuber sul-africano Graham "Dingo" Dinkelman morreu após ser picado por uma serpente mamba-verde, espécie considerada "extremamente" venenosa. Ele faleceu após passar 30 dias em coma.

O animal é conhecido pelo nome científico Dendroaspis angusticeps e é nativo do continente africano. Ele pode chegar até dois metros de comprimento, é considerado rápido e muito perigoso devido à toxidade do veneno.

No canal que mantinha no YouTube, o criador de conteúdo chegou a produzir diversos vídeos sobre a cobra que provocou sua morte. Em um deles, Dingo compara um exemplar dela com uma de mamba-negra. (Assista abaixo)

Autointitulado um "conservacionista" de animais silvestres, ele trabalhava com a preservação da vida selvagem. Em seus perfis, Dingo informava que seu lema era "educar, inspirar e proteger".

No portal que mantinha, informava que a sua missão era ajudar diferentes espécies na África do Sul. Pangolins, rinocerontes — principalmente aqueles vítimas de processos para retirada dos chifres —, leões, hienas, entre outros, foram alguns dos animais resgatados e recuperados pelo youtuber.

A paixão pelos animais é visível na família do sul-africano, que mantém um "santuário animal" no país africano. A Dingo's Farm and Reptile Park — Fazenda e Parque de Répteis da Família Dingo, em tradução livre —, em KwaZulu-Natal, possui diversas espécies, como coelhos, araras, vacas, aranhas, cobras, cabras e crocodilos. O local conta com apresentações ao vivo de serpentes e também oferece interação mediada dos visitantes com os animais.

Grave reação alérgica ao veneno da serpente

O homem faleceu no sábado (26), conforme o jornal britânico The Telegraph. Dingo foi picado pela mamba-verde quando estava em casa. O periódico detalhou que o veneno da cobra desencadeou uma grave reação alérgica no youtuber, que teve que ser hospitalizado em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O choque anafilático fez com que o homem fosse induzido a um estado de coma por cerca de um mês, mas ele não resistiu e faleceu no último fim de semana.

A esposa de Dingo, Kirsty Dinkelman, detalhou, ao The Telegraph, que o marido "lutou incrivelmente durante este período tão difícil". "Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e estamos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar da sua força e resiliência, o meu amado marido faleceu em paz, rodeado pela sua família", disse.