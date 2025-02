Gata 'pede ajuda' em clínica veterinária para salvar filhote, em Juazeiro do Norte

Uma gatinha surpreendeu os funcionários de uma clínica veterinária no bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, no mês passado. Durante o atendimento, ela levou um filhote pela boca até o local em busca de ajuda.

De acordo com a veterinária Jordânia Delfino, a gata Chaninha já era conhecida pelos funcionários, que sempre a alimentavam e a tratavam com carinho.

Nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança, é possível ver a trajetória da gata junto da cria desde a rua até os fundos da clínica. "Deixamos ela bem à vontade para colocar o filhote em um local que ela achasse seguro, e foi aí que ela nos surpreendeu. Ela veio até mim, ficou tentando chamar minha atenção, realmente fazendo um pedido de socorro, de ajuda", contou.

Acontece que o filhotinho já estava sem vida quando chegou ao local. Jordânia foi a responsável por constatar a morte e diz que a mãe reagiu de maneira emocionante:

Durante todo esse período no qual eu estava fazendo avaliação no filhote, ela [a gata] permaneceu do meu lado, deixou a gente se aproximar normalmente. Alguns animais podem ter um comportamento mais agressivo, mas ela já é um animal mais tranquilo, dócil e permitiu essa aproximação Jordânia Delfino Médica veterinária

Gata ainda trouxe mais três filhotes

Após confirmar a morte da cria, Jordânia conta que a felina surpreendeu mais uma vez. Pouco tempo depois, Chaninha voltou à clínica com mais três filhotes, uma ação que emocionou os funcionários.

"Eu fiz avaliação em todos [os filhotes] e nela também. Estão todos saudáveis. Eles estão sob os nossos cuidados e em breve estarão disponíveis para a adoção. Quem adotá-los pode ter certeza que, a partir do primeiro cio, eles serão castrados aqui na clínica", anunciou Jordânia.

Legenda: 'Chaninha' e os três filhotes com vida foram avaliados pela equipe médica e estão bem Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Para a veterinária, a ação da gata foi um exemplo de "instinto materno", que ela define como parte importante de todos os animais. "Os animais têm uma capacidade muito grande de aprender e associar pessoas e lugares a experiências passadas. E foi isso que a Chaninha fez. Ela sempre foi muito bem tratada e acolhida aqui e por isso, quando precisou de ajuda, sabia exatamente para onde ir", finaliza.

