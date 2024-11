Cachorra 'Bruninha', de Mombaça, viraliza após fazer caminhadas para perder peso; saiba cuidados

A cachorra Bruninha, que mora em Mombaça, no Interior do Ceará, viralizou na última semana nas redes sociais ao ser filmada fazendo caminhada pela cidade por recomendação do veterinário. O vídeo postado pelo tutor, o influenciador digital Klyvan Azevedo, já passa de 1,5 milhão de visualizações no TikTok.

Sem raça definida (SRD), Bruna foi retirada de um lixão por Klyvan há cerca de 10 anos, quando virou sua companheira diária. Ela sempre teve o corpo mais gordo, mas últimas semanas, conforme o cearense, começou a perder peso após fazer uma dieta e começar a caminhada de cerca 2 quilômetros diariamente.

Veja vídeo

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Daniel Viana, a prática de exercícios leves é encorajada e não traz prejuízos ao animal. No entanto, caso evolua para uma prática mais intensa, é necessário consultar médicos veterinários, pois o cachorro pode ter condições de saúde pré-existentes que o limitem.

"Ela nunca teve problema de saúde, come só ração de qualidade, mas ela não gosta muito. O forte dela é comer carne crua. Estou há duas semanas dando só ração, e ela perdeu uns 5 quilos", diz o também funcionário público.

Apesar de ter rações boas à sua disposição, Bruninha não gosta, e prefere comer "comida de panela", segundo o tutor explica.

Resgatada de um carro de lixo, atualmente Bruninha virou celebridade na cidade e é estrela de diversos vídeos de humor que Klyvan posta nas redes sociais. Quando ela vai ao veterinário, algumas vezes retorna com as unhas pintadas.

Cachorro pode comer carne crua?

Cachorros são animais carnívoros, portanto podem comer carne crua. Mas, atualmente rações conseguem suprir essa necessidade, conforme explica o veterinário Daniel Viana.

"O fato comer carne crua não significa que vá fazer mal ao animal, mas é melhor consultar um veterinário para saber se aquele animal é a melhor alimentação indicada", pontua o presidente do Conselho Regional.

Obesidade canina é preocupação

Segundo Daniel Viana, a obesidade canina causa preocupação na comunidade veterinária, e até já foi considerada uma "doença do futuro" entre cães. "Hoje nós temos muitos animais que estão acima do peso, tanto que já temos profissionais da área de fisioterapia e endocrinologia que têm se dedicado a esse tratamento", relata.

Um dos motivos, conforme o presidente do CRMV analisa, pode ser a "humanização" de animais, quando eles desenvolvem condições de saúde e doenças mais comuns em seres humanos, como síndromes metabólicas, obesidade e hipertensão arterial.

Entre os cuidados para a saúde de cachorros está uma dieta balanceada com alimentação natural acompanhada por nutrólogos ou nutricionista e ração. Caso o animal precise perder peso, há opção de ração hipocalórica, feita especialmente para este fim.