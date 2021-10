Cachorro Pinscher: entenda tudo sobre a raça

Apesar do pequeno porte, cães da raça Pinscher Miniatura são a prova viva de que “tamanho não é documento”.

Destemidos, inteligentes e de uma energia inesgotável, estão com seus olhos escuros sempre alertas. Curiosos, não hesitam em latir sempre que percebem algo ou alguém estranho se aproximar, seja uma visita ou não.

Popularmente taxado como cão de temperamento nervoso, sendo “50% ódio e 50% tremedeira”, o Pinscher pode surpreender como um animal muito amável e companheiro. O que o torna um “agradável cão de família e de companhia”, aponta a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), órgão brasileiro responsável por determinar padrões das raças.

A CBKC descreve o Pinscher Miniatura como uma imagem reduzida do Pinscher Alemão, porém, sem defeitos da aparência de nanismo.

Assim como com o Pinscher Alemão, o Pinscher Miniatura possui várias características físicas em comum com o Dobermann. Porém, os três se distinguem pelo tamanho e pela própria origem.

Aliás, não há consenso sobre a origem do Pinscher Miniatura. Embora registros indiquem que a raça teve origem há cerca de 200 anos na Alemanha, onde se destacava como caçadora de roedores, há pinturas e outras evidências mais antigas que retratam animais muito parecidos com os cães da raça. Eles têm até nome em alemão: Zwergpinscher.

Como o Pinscher possui o pelo curto e liso, não há necessidade de tosa. Mas quais outros cuidados com a saúde e bem-estar desse animal merecem atenção? Por que ele tem a fama de bravo? Quais as vantagens de ter um Pinscher Miniatura?

Para responder a essas e outras dúvidas mais frequentes dos leitores, o Diário do Nordeste consultou o médico veterinário Caio Igor Marcelino Martins*, com experiência no mercado pet há cerca de três anos. Confira, a seguir:

Quais os tipos de Pinscher?

Raça integrada no Grupo 2 - Pinscher, Schnauzer, Molossos e Boiadeiros Suíços, o Pinscher Miniatura é a única raça Pinscher listada pela CBKC.

Segundo o médico veterinário Caio Igor Marcelino, o animal dessa raça é como um Pinscher Alemão. "Mas bem menor e com algumas características particulares, como a relação entre comprimento e altura que fazem com que eles tenham uma aparência quadrada, padrão da raça".

Legenda: De olhos escuros, o Pinscher é encontrado na cor preta, com marcações mais claras; e vermelha, do sólido ao amarronzado Foto: Shutterstock

Quais as vantagens de ter um Pinscher Miniatura?

Essa raça é ideal para quem busca um cão de guarda e que, em simultâneo, se adapte bem à convivência familiar. Além de ser um animal "extremamente leal, ativo e brincalhão, é um cão muito companheiro".

Também por ter um porte pequeno, se adapta com facilidade em ambientes menores, como apartamentos ou casas compactas, aponta o médico.

Qual o tamanho dele?

Pesando entre 4 kg a 6 kg, o tamanho padrão da raça varia entre 25 cm a 30 cm de altura.

Qual o tempo de vida?

O tempo médio de vida do Pinscher Miniatura é de 15 anos. A expectativa de vida, porém, pode ser maior ou menor, a depender de vários fatores como o tratamento e cuidados dedicados a esse animal, o ambiente em que ele vive, e até mesmo a frequência com que ele é levado ao veterinário.

"O tutor deve ter em mente que, assim como os humanos, os cães devem ser sempre acompanhados por um médico no decorrer da vida. Vacinas, exames periódicos, vermífugos e check-ups podem evitar possíveis surpresas e prolongar a vida do seu animal", diz Caio Igor.

Legenda: Indo muito além do latido estridente e tremedeira, o Pincher Miniatura é um cão leal, ativo e brincalhão Foto: Shutterstock

Quanto custa?

Os valores de um filhote de Pinscher variam entre R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil. O mais recomendado é que os filhotes sejam sempre adquiridos de criadores confiáveis.

Desta forma, o proprietário poderá ver o ambiente onde o filhote nasceu, como ele é cuidado e, principalmente, conhecer os pais. A pureza da raça e o temperamento estão diretamente atrelados aos progenitores.

Quais as cores?

As cores do Pinscher Miniatura variam entre o mel, marrom avermelhado e preto com manchas acastanhadas ou amarronzadas.

É mais indicado para ser cão de guarda ou de companhia?

A Federação Cinológica internacional (FCI) classifica o Pinscher Miniatura como um cão de guarda, tanto por ele ser extremamente territorialista, como por ter fortes instintos de defesa.

Mesmo tendo uma aparência frágil, pontua Caio Igor, esse é um cão capaz de tudo para defender seu ambiente.

A CBKC também aponta que pode ser utilizado como cão de companhia, por ter qualidades como ser vivo, enérgico, seguro e equilibrado.

Legenda: O Pinscher tem um forte instinto de defesa e late sempre que percebe algo estranho Foto: Shutterstock

Por que eles têm fama de bravos?

Embora tenha uma personalidade forte e seja bem agitado, o Pinscher Miniatura é um cão extremamente brincalhão, muito inteligente e apegado à família. Por isso, além de gostar de caçar pequenos animais, está sempre pronto para proteger seu(s) tutor(es).

"Por terem esse forte instinto de defesa e serem muito desconfiados com pessoas estranhas, levam fama de bravos. Mas são cães extremamente amorosos com uma boa criação", garante o veterinário.

Tremedeira e excesso de latidos são características da raça?

Por ser considerado um cão de guarda, é natural que o Pinscher apresente latidos excessivos. Mas, ao contrário do que muito imaginam, isso não é característico da raça.

Assim como todo cachorro, deve ser educado desde filhote, pois é mais difícil corrigir o problema quando adulto.

A tremedeira verificada na maioria desses animais tem como justificativa o "seu temperamento extremamente enérgico e ansioso".

É possível adestrar um Pinscher? Se sim, como?

Mesmo com o temperamento forte e comportamento desobediente em alguns momentos, os animais da raça podem, sim, ser adestrados.

Para isso, recomenda o especialista, é importante buscar profissionais que entendam do assunto e, sobretudo, da raça.

Legenda: Filhote deve ser educado desde cedo para não apresentar latidos excessivos Foto: Shutterstock

Quais problemas de saúde mais os acometem?

Caio Igor elenca como problemas de saúde comuns à raça:

Luxação de patela, quando há o deslocamento da patela;

Dentição dupla, quando o canino de leite não cai sozinho;

Necrose da cabeça do fêmur, por problema hereditário.

Quais os cuidados de higiene e limpeza mais necessários?

Apesar de não haver necessidade de tosa, tendo em vista que o Pinscher tem pelo curto, é necessário manter os banhos do animal em dia, seja em casa ou no petshop, com xampus e condicionadores de qualidade.

Hoje, lembra o veterinário, há uma infinidade de produtos pet para cuidados de higiene e limpeza no mercado.

Quanto às unhas, acrescenta, "devem ser aparadas regularmente, mas com muito cuidado, pois existem pequenos vasos que podem ser atingidos no momento do corte".

A limpeza dos dentes pode ser feita com sprays, enxaguantes e pastas de uso veterinário. Nunca utilize produtos de uso humano.

Os ouvidos também precisam ser limpos com frequência para evitar o acumulo de cerúmen e possíveis infecções no canal auditivo interno ou externo.

*Caio Igor Marcelino Martins é médico veterinário formado pela Faculdade de Tecnologia do Nordeste (Fatene), pós-graduando em Clínica Médica e Cirúrgica de pequenos animais pelo instituto Qualittas. Há três anos na profissão, atua como clínico-geral e cirurgião na clínica Ekospet.