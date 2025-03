Idosa toma susto ao ser gravada por drone do neto no Interior do Ceará e reação surpreende: 'Medo do fim do mundo'

A agricultora Joana Coelho, de 90 anos, viralizou nas redes sociais nesta semana ao ser gravada por um drone na lavoura do sítio onde mora em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. A ideia partiu do neto, o autônomo Vitor Alves, que flagrou a reação da avó tentando "espantar" o equipamento com um chapéu e correndo para se esconder sem saber do que se tratava.

"Ela tem muito medo de negócio de fim de mundo. Se passa um avião ela diz que é guerra e quer ir para casa. Ela é do tempo em que as mães diziam que ia chegar um disco voador", comenta Vitor em entrevista ao Diário do Nordeste.

O vídeo do primeiro encontro de Joana com o drone já passa das 7 milhões de visualizações no TikTok, onde os netos mantêm uma conta para publicar o cotidiano de Dona Joaninha, como a cearense gosta de ser chamada.

Nas imagens, Vovó Joaninha chega a se esconder do equipamento em uma árvore. A idosa chegou a fazer o sinal da cruz e se benzer, antes de tentar dispersar o drone usando uma folha de palmeira.

'Ela é um personagem único'

Segundo Vitor, Joaninha é um "personagem único" e amada por toda a comunidade de Sítio Leite, na zona rural de Juazeiro do Norte. "Ela é daquelas pessoas que têm a resposta na ponta da língua, e não baixa a cabeça para nada", define o jovem.

O neto conta que a reação da avó "foi mais do que a gente esperava". A ideia de gravá-la de surpresa surgiu após um primo chegar de Brasília com a tecnologia.

"Ela correu, ela tentou bater no drone, e foi muito engraçado. A gente não fez esse vídeo de forma de trazer visualização, de trazer fama, essas coisas. Os vídeos dela são todos aleatório, porque ela é única. Todo mundo gosta dela, ela é um ícone lá no sítio", conta.

