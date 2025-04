Cheiro de vidas extraterrestres podem ser semelhantes ao de algas marinhas, mostram evidências

A vida fora da Terra é dita, entre os divulgadores científicos, como sendo o Santo Graal da NASA. Uma referência à relíquia do cálice usado por Jesus durante a última ceia e que nunca foi encontrado.

A agência investe bilhões para encontrar vida de preferência antes que ela nos encontre. Existe um ditado que diz: “Quem procura, acha!” Foi o que aconteceu em um exoplaneta chamado K2-18b. Um exoplaneta é um termo para se referir a um planeta que orbita outra estrela além do sistema solar.

Em 2018, quando foi feita a primeira análise e encontrado vapor d’água na atmosfera do planeta. Agora, em pesquisas mais recentes, surgiu uma suspeita de haver também Dimetilsulfeto (DMS), um importante indicador de vida. Na Terra, o DMS é produzido por microalgas. Imagine-se na praia, você sente o cheiro característico do mar. Isso é o DMS produzido pelas microalgas.

O K2-18b está na zona habitável, isso significa que não está tão próximo de sua estrela, o que o faria ser muito quente. Também não está tão distante, assim não é muito frio. Por estar na zona habitável, a água pode ser encontrada em estado líquido, um fator propício ao desenvolvimento da vida.

Este planeta distante é 2,6 vezes maior do que nosso e 8,6 vezes mais pesado. Ele orbita uma estrela chamada K2-18 a 124 anos-luz de distância (“bem ai”, em escala astronômica). Isso significa que estamos vendo a luz da estrela de 124 anos no passado.

Em 2023, o Telescópio Espacial James Webb apontou para o exoplaneta e constatou a presença do indicador com uma precisão bem melhor. Os resultados foram publicados agora na revista científica Astrophysical Journal Letters.

Mas como conseguimos encontrar DMS em um planeta a 124 anos luz?

Quando o planeta passa na frente da estrela, os DMS presente na atmosfera do planeta absorve parte da luz em frequências bem características, assim sabemos que o DMS está presente lá. Logo pode haver microalgas, e outros seres que se alimentam delas.

Os cientistas estão muito empolgados com essa descoberta e mal podem esperar para classificar as criaturas marinhas daquele planeta ao que tudo indica é coberto por um oceano.

Essa é a melhor evidência de vida extraterrestre da história e quase irrefutável com uma incerteza pequena. Contudo, mais estudos são necessários. O mapeamento desses possíveis planetas potencialmente habitados é importante para no futuro enviarmos as primeiras sondas e quem sabe até migrarmos para lá como espécie humana, caso ocorra algo com nosso planeta.

Seria uma viagem de centenas de anos, o que envolveria várias gerações durante a viagem. Mas é algo muito provável de ocorrer num futuro não muito distante.