Por que astronautas ficaram presos no espaço? E quais as consequências para o corpo?

Nesta terça-feira (18), os astronautas da NASA Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, junto com o cosmonauta da Roscosmos Aleksandr Gorbuno, retornaram para casa depois de uma novela de 9 meses presos no espaço. O tempo de uma gestação humana. Não se trata de uma prisão no sentido de detido, mas no sentido de contido como aventureiros presos em uma caverna.

Eles foram para estação espacial que fica orbitando a Terra a uma distância de 400 km a bordo de uma cápsula Starliner em junho de 2024. Após oito dias de missão, quando iriam retornar, um dos astronautas identificou um problema na propulsão da cápsula e informou a NASA. Sem o sistema de propulsão funcionando corretamente, a cápsula pode perder o controle e pousar em um local inesperado ou até mesmo explodir em alta velocidade.

Decidiram, então, permanecer mais tempo na ISS e enviar o módulo sozinho. Só foi possível trazê-los de volta agora, a bordo de cápsula Cree Dragon da SpaceX, lançada por um foguete Falcon 9. Eles pousaram na costa da Flórida por volta das 5 da tarde no horário do estado.

As missões são muito bem planejadas, com muita redundância, eles tinham alimento lá em cima suficiente para passar anos. A água que tomam é reciclada da própria urina. É, pois é! Rê! Rê!

Apesar de muito tempo, outros astronautas já passaram mais de dois anos no espaço. Os efeitos colaterais são relacionados a uma aceleração no envelhecimento. No ambiente de microgravidade, os músculos se atrofiam. Os astronautas adquirem principalmente osteoporose, ou seja um enfraquecimento dos ossos.

Eles também sentem problemas cognitivos. O cérebro também sofre bastante. Existe um estudo de um brasileiro que produz pequenos cérebros artificiais. Ele estará enviando estes cérebros artificiais para a mesma estação espacial internacional (ISS) para “amadurecê-los”, ou seja, para desenvolvê-los.

Este tipo de pesquisa no espaço é uma importante etapa para levar o ser humano até Marte, que deve ser uma viagem de dois anos. Este é o tempo que o planeta vermelho leva para se aproximar da Terra novamente, o que chamamos de janela. Com a tecnologia atual, teríamos que enviar um astronauta aproveitando uma janela dessas. Só a viagem para se chegar a Marte é de seis meses para ir e seis meses para voltar.

Dentro deste intervalo de 2 anos, a metade seria viajando e apenas 1 ano pesquisando. Contudo, ainda não existe uma maneira testada para sair de Marte. De qualquer forma, os estudos de permanência do ser humano no espaço são fundamentais para este propósito.