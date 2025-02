ONU aciona protocolo de defesa planetária com a NASA para desviar asteroide em 2032

Impactos de asteroide são muito comuns na cultura popular como nos filmes Armageddon com Bruce Willis e Impacto Profundo com Elijah Wood (Frodo). Existe também uma profecia bíblica na qual João viu astros do céu caindo sobre a Terra (Apocalipse 6:13). "E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte", diz as Escrituras.

Em 27 de dezembro de 2024 o telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), fundado pela NASA em Rio Hurtado, no Chile, observou um asteroide potencialmente perigoso. Trata-se do 2024 YR4, um asteroide com cerca de 100 m de diâmetro.

Na época da sua descoberta, esse astro tinha menos de 1% de chance de colidir com a Terra. Depois as chances subiram para 1,3%, agora está com 1,6% e continua subindo. Devido a isso, a Organização das Nações Unidas emitiu uma nota convocando o protocolo de defesa planetária. O protocolo é liderado pela NASA e compartilha informações com outras agências espaciais como Agência Espacial Europa (ESA).

O objeto continuará sendo monitorado até meados de julho quando deixará de ser observável. Caso a probabilidade não diminua para menos de 1%, a ONU solicitará uma missão para desviá-lo. É a primeira vez que o protocolo é ativado desde sua criação em 2013. As cidades em risco estão no Sul da América do Norte, África, Mar da Arabia, litoral do Oceano Atlântico (onde se encontra nossa cidade Fortaleza) e o Sul da Ásia.

Se este objeto caísse sobre Fortaleza, produziria uma explosão três vezes maior do que a explosão de Hiroshima. A NASA calcula que atingiria a Terra a 17 km/s, velocidade suficiente para ir da Praia do Futuro em Fortaleza até a Caucaia em 1 segundo.

O impacto formaria uma cratera de 2,3 km de diâmetro e 493 metros de profundidade. A quantidade de vidas perdidas seria de dezenas de milhares instantaneamente de acordo com o simulador Asteroid Laucher. Outros milhões seriam afetados indiretamente.

Por isso é tão importante tomar uma decisão agora. Já sabemos que é possível desviar a rota de um asteroide como foi feito com a missão Dart que desviou um destes objetos colocando uma sonda em sua órbita em 2022. Esse método exige a ação mais antecipada possível pois é necessário muito tempo para fazer efeito. Outros métodos ainda não foram testados como impactos nucleares. Estamos engatinhando nos métodos de desvios de Asteroides.

O asteroide 2024 YR4 dá uma volta completa em torno do Sol a cada 4 anos. Deste modo, se decidido desviar o asteroide, isso deve ser feito em 2028 quando se aproximar da Terra novamente. O possível impacto está previsto para 22 de dezembro de 2032. Essa projeção pode mudar à medida que mais dados forem coletados.

Esse é um sinal de que as nações precisam se unir frente a este problema comum a toda humanidade. Pois a salvação da espécie é coletiva. Se outro asteroide mais perigoso aparecer, o que provavelmente vai acontecer, nós ainda estaremos brigando por território? Quando poderíamos avançar nas técnicas de desvios de Asteroides? Isso mostra também que todo o dinheiro investido na exploração espacial terá sido muito bem pago!