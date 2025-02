Os novos administradores da NASA

O presidente eleito Donald Trump anunciou recentemente a nomeação de Jared Isaacman, de 41 anos, nascido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, como o novo administrador da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA). Já esperávamos a substituição do ex-astronauta Bill Nelson, pois é comum mudar o administrador da agência a cada presidente.

Jared também é bilionário e empreendedor tecnológico, além de fundador da Shift4 e da Draken International. Ele é dono e piloto de um caça da extinta União Soviética MIG-29. Ganhou destaque ao comandar duas missões espaciais, uma delas foi a missão Polaris Dawn, onde realizou a primeira caminhada espacial de um civil em um lançamento comercial em 2024.

Jared representa bem a nova tendência no setor aeroespacial de exploração comercial. O espaço tem que ser explorado mesmo, visto que não há impactos para nosso planeta. Dificilmente, a exploração espacial humana poderá desequilibrar o sistema solar. Diferentemente da exploração na Terra.

Uma parceria com a SpaceX e a utilização de tecnologias avançadas são esperadas para trazer novas oportunidades e desafios para a agência espacial. Porém, há um conflito de interesse, uma vez que a SpaceX é contratada pela NASA.

E a indicação de Jared precisa ser aprovada no Congresso Americano, o que deve ocorrer, visto que o republicano tem maioria lá e também pelas qualificações positivas de Jared. Ele deve ser melhor avaliado do que Pete Hegseth, secretário de Defesa que teve sua aprovação por 1 voto para assumir o cargo.

Além disso, o filantrópico senhor deve incentivar ainda mais a participação da agência em ações educacionais. Durante a transmissão da primeira caminhada espacial privada, Jared arrecadou fundos para um hospital infantil do câncer. Um bom sinal, visto que a NASA tem várias projetos para crianças.

Já no setor aeroespacial em si, uma das possíveis intenções de Jared é substituir o foguete SLS (Space Launch System) pela tecnologia da SpaceX, que inclui o foguete Starship. Essa mudança poderia revolucionar a forma como os Estados Unidos conduzem suas missões espaciais, tornando-as mais eficientes e acessíveis.

Voo que supera R$ 2 bilhões

Um voo do SLS à Lua supera 2 bilhões de dólares. Esses custos podem ser reduzidos com foguete da Falcon Heavy ou Starship Superheavy. Porém esses novos foguetes ainda não participaram de missões lunares. Isso torna o SLS insubstituível neste momento.

O ex-administrador, Bill Nelson não está mais no cargo. Enquanto o nome Jared aguarda confirmação, Trump indicou para o cargo interino, Janete Petro, que já atuou como vice-diretora do Centro Espacial Kennedy por 14 anos. Sua indicação certamente veio da própria NASA, se tornando a 11° a ocupar o cargo da maior agência espacial do mundo.

Ela começou sua carreira como profissional comissionada no exército dos Estados Unidos após se formar na segunda turma da academia militar de West Point, Nova York. Também é formada em ciências em administração de empresas pela Metropolitan College da Universidade de Boston.

Eu, particularmente, gostei das duas indicações para administradores da agência e as avalio como positivas. Com a liderança de Jared e Janete, a agência está prestes a embarcar em uma nova era de descobertas e inovações, fortalecendo ainda mais a colaboração entre o setor público e privado.

