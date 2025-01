Entenda como se formam os raios e veja medidas para se proteger

O ano mal começou e já foram registrados 12 mil raios no Ceará em 2025, segundo a Enel. O município com maior frequência de raios foi Granja com 1.160 raios. Lavras da Mangabeira contou com 725 e Mauriti 667.

Ontem olhei para o céu e vi a nuvem de desenvolvimento vertical Cumulonimbus conhecida como nuvem de chuva ou tempestade. Elas se estendem geralmente de 2 km a 10 km de atitude.

Sabemos que se criarão raios quando ela apresenta colunas em um formato de bigorna. O aquecimento da cidade também aumenta esses fenômenos. Se a superfície está mais quente, isso favorece a criação de correntes de ar que se deslocam para cima.

Durante a subida, a temperatura diminui, e a cerca de 6 km quando a temperatura atinge -15°C, surgem cristais de gelo.

A medida que esses cristais sobem eles roubam carga elétrica das gotinhas em estado líquido. Isso provoca a separação de cargas na nuvem. Quando essas cargas são acumuladas o suficiente para romper a rigidez do ar, surge o raio.

A maior parte dos raios ocorre dentro da nuvem ou entre nuvens. Contudo alguns são atraídos pela terra. Esses são os mais perigosos.

Também por isso, a Defesa Civil emite avisos como o de terça-feira (14): "Alerta de Chuvas Intensas. Evite áreas abertas, arvores e alagamentos. Desligue aparelhos elétricos. Emergência: 193."

Diante deste cenário, destaco algumas dicas para você e sua família se protegerem dos raios:

Só instale pára-raios na sua casa se um engenheiro eletricista fizer um cálculo e verificar se é recomendado. Não instale por conta própria. Se na sua casa tiver somente um pára-raio com apenas um cabo conectado ao solo já está errado.

São no mínimo dois cabos bem espaçados de acordo com a norma NBR 5419. A instalação errada vai atrair o raio e não vai escoar a corrente de maneira segura pela casa.

Se estiver em casa, evite ficar perto das paredes, não toque nas paredes de jeito nenhum. Você pode levar um "choque" no momento do raio.

Se estiver na estrada, não saia do carro. Não é pelo isolamento dos pneus que o veículo é seguro, mas sim pela blindagem metálica que o veículo oferece pelo efeito gaiola de Faraday.

Evite lugares abertos como campos de futebol ou plantação. Nesses lugares você é o ponto mais alto e os raios tendem a ir pra você.

Se estiver em lugares abertos e não tiver para onde ir, fique de joelhos o mais baixo possível, mas não se deite. Jamais fique com os pés abertos, a correte passa por você pelos pés se ambos estiverem abertos. Por isso animais como gado e cavalos são mais afetados.

Evite ficar sob árvores, elas atraem raios e atraem mais ainda se você ficar perto. Quando raio "cai" a corrente sai da árvore e vai pra pessoa.

Evite também ficar dentro de estruturas muito pequenas como banheiros isolados. Elas não são seguras, te submetendo a tensão de toque e passo.

Essas são minhas dicas.

Se você quiser saber mais sobre raios recomendo baixar minha tese de doutorado disponível no seguinte link. A parte introdutória é mais curiosa e acessível a qualquer pessoa. A parte de metodologia é mais técnica e eu apresento um modelo para prever a trajetória dos raios e também apresento um modelo de como se formam.