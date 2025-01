Ceará registra 7 mil raios nas primeiras semanas de 2025

Um raio atingiu equipamentos da Enel Distribuição Ceará e afetou o fornecimento de energia para alguns clientes do bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (14). A empresa enviou uma equipe ao local para realizar os reparos necessários, e o fornecimento já foi normalizado. O ocorrido se soma às 7 mil descargas atmosféricas registradas no Estado, somente até esta terça.

No ano passado, a distribuidora contabilizou mais de 275 mil raios, com destaque para os seguintes municípios:

Granja (9.456),

Santa Quitéria (9.167),

Aurora (6.206),

Jaguaretama (5.353)

Cariús (5.309)

Cariri (45.299), Centro-Sul (41.249) e Vale do Jaguaribe (37.492) foram as macrorregiões com maior número de registros em 2024.

Sistema de monitoramento e alerta

Além de chuvas, ventos fortes, queimadas e descargas atmosféricas, o Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, possam agir de maneira mais assertiva e rápida.

O trabalho é realizado 24 horas por dia pelo Centro de Controle do Sistema (CCS), a partir de satélite, com dados fornecidos em tempo real pelo Climatempo, e serve para otimizar o serviço em caso de interrupção no fornecimento de energia.

Cuidados dentro de casa durante tempestades:

Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante tempestades:

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Comunicar queda de energia

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, pelo site da companhia, pelas redes sociais ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).