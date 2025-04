O ator Marcos Oliveira, 68, recebeu a casa em que vai morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta quinta-feira (10). O imóvel foi uma doação da atriz Marieta Severo, 78, com quem o ator, conhecido por ter vivido o personagem Beiçola em "A Grande Família", trabalhou na série da TV Globo.

Em entrevista à Quem, o ator falou sobre a Vila Marieta, local onde fica a residência dele, nomeada em homenagem à artista. "É maravilhoso morar em uma casa com esse nome, de uma grande artista, que tem consciência da sua função social. Fico muito emocionado. O mundo, a vida, ainda vale a pena".

O ator declarou ainda que não conseguiu conversar com a veterana da TV e do teatro. "Não falei nada com ela. Fiquei sabendo pela Cida [Oliveira, a administradora], Rose e Jorge, que são os intermediários. Estou vivendo com esse problema de existência, e estou batalhando pelas minhas coisas".

Em uma publicação no Instagram, o ator agradeceu Marieta Severo e também a humorista Tata Werneck pelo auxílio financeiro

Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita a minha filha de 4 patas, feliz por saber que a Mel e a Preta minhas filhas mais velhas estarão bem também e num espaço bom e feliz pra elas onde sempre poderei visitar. Vamos trabalhar minha gente. Minha cabeça agora está voltada para o trabalho que é de fato o que me torna vivo. Semana que vem tenho um filme pra fazer. Depois começo a ensaiar para um espetáculo em São Paulo com estreia já em maio e vamos olhar pra frente, SEMPRE! Para mais trabalhos me procurem pelo meu e-mail e meu WhatsApp comercial. Marcos Oliveira Ator

Benefícios do Retiro dos Artistas

No retiro, os residentes têm plano de saúde, atendimento médico semanal e técnicos de enfermagem à disposição diariamente. Também são disponibilizadas sessões de fisioterapia diariamente.

Os moradores ainda têm atendimento psicológico à disposição, aulas de ioga, salão de beleza, piscina, biblioteca e teatro, disponível para locação de eventos, formatura e espetáculos. As moradias são individualizadas para todos os residentes e seis refeições são servidas todos os dias.

