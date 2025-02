Doada por Marieta Severo, casa de Beiçola no Retiro dos Artistas está sendo finalizada; veja imagens

Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola em 'A Grande Família', está prestes a morar em uma nova residência, localizada no Retiro dos Artistas, que já deve ser entregue nos próximos dias. A nova morada do ator foi construída após doação da atriz Marieta Severo, que viveu a personagem Nenê no mesmo seriado.

Veja imagens da casa:

A doação ocorreu após uma série de desabafos de Marcos sobre uma grave financeira que ele estaria vivendo. O artista, que lamenta a situação desde 2016, recebeu ordem de despejo apenas em 2024, após ficar devendo três meses de aluguel.

Veja também Zoeira Marcos Oliveira, o 'Beiçola', deve ir para o Retiro dos Artistas morar em casa doada por Marieta Severo Zoeira Após cateterismo, ator Marcos Oliveira tem alta de hospital

"Essa casinha está ganhando forma e, em breve, estará pronta para recebê-lo com todo o amor que ele merece", apontou a página do Retiro dos Artistas nas redes sociais. Fundada em 1918, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, a casa tem como objetivo oferecer apoio social e assistencial à classe artística.

Conforme publicação do portal F5, da Folha de S. Paulo, Marieta já fez outras doações, assim como o empresário Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi. Com os valores, três casas novas em 2024, enquanto outras duas serão erguidas este ano.