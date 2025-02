Marcos Oliveira, o 'Beiçola', deve ir para o Retiro dos Artistas morar em casa doada por Marieta Severo

Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola na série "A Grande Família", da TV Globo, deve se mudar para o Retiro dos Artistas "dentro de 20 a 30 dias", segundo a organizadora da instituição, Cida Cabral. O ator deve ficar em uma das duas casas do local doadas pela atriz Marieta Severo.

"Está tudo confirmado para a vinda dele, assim que ficarem prontas as duas casas que a Marieta Severo está doando para o Retiro. Foi no momento certo. Ele morar em uma casa doada por ela é muito representativo, especialmente porque trabalharam juntos por tanto tempo. Marieta ficou muito feliz quando contei que uma das casas seria destinada a ele. Ela pediu um carinho especial, quer mobiliar tudo para ele", disse Cida em entrevista à coluna Play, da jornalista Anna Luiza Santiago, no O Globo.

Marieta já havia doado outras três casas para o Retiro dos Artistas. E, segundo Cida, está sendo organizado um momento para que a atriz, colega de elenco de Marcos em "A Grande Família", vá ao local receber o amigo pessoalmente.

"A Rose, advogada e amiga dele, entrou em contato conosco buscando por uma vaga. Ela explicou que ele ainda estava numa situação complicada. Eu disse que ele já havia perdido duas oportunidades de vir para o Retiro e que, no momento, não tínhamos casa disponível. Mas, com essa doação da Marieta, surgiu a possibilidade", contou Cida.

Recusa de convite para morar no Retiro dos Artistas

Marcos já havia sido convidado duas outras vezes para morar no Retiro dos Artistas, mas desistiu da mudança. Na última vez, em 2023, o ator declinou do convite após receber doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, mas não chegou a avisar à coordenação do abrigo.

Nas redes sociais, o ator explicou que desistiu porque não recebe mais aposentadoria e não teria como contribuir para a manutenção do local. "Não poderei contribuir com nada lá, e eles precisam, afinal, o Retiro é um condomínio cheio de vantagens para quem vive lá. Eu não tenho como pagar", justificou, à época.