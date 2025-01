Jaime Leibovitch, ator de 'Alma Gêmea', conta que foi morar no Retiro dos Artistas após tragédia familiar

Jaime Leibovitch, que interpretou o juiz que separou Olívia (Drica Moraes) do vilão Raul (Luigi Baricelli), na novela 'Alma Gêmea', recentemente reprisada na TV Globo, mora no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde a pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao podcast "Retiro o Que Disse", conduzido pelos também atores Nelson Freitas e Stepan Nercessian, Jaime, que está com 77 anos, compartilhou momentos de sua trajetória pessoal e profissional e explicou a decisão de morar no Retiro dos Artistas.

"A família que me constituiu não existe mais. A família que eu constituí não existe mais. [...] Meu filho faleceu há seis anos. Ele tinha 46 anos e morreu em um acidente. Antes disso, eu já tinha pensado em ir para o retiro. Achava que ia ficar velho ou que já estava velho e que não aguentava viver essa vida de correr atrás de trabalho para pagar contas", contou o ator.

"Eu mereço viver da minha aposentadoria. E dá para eu viver com a minha aposentadoria no retiro. Não dá para pagar um apartamento no Flamengo, no kitnet onde eu morava", continuou ele.

O ator disse ainda que tomou um susto quando conheceu a estrutura do abrigo, que acolhe nomes do entretenimento brasileiro. "Levei um susto quando cheguei no primeiro dia e me mostraram uma casa. Eu morava em um kitnet e passei a ter uma casinha", se alegrou.

Além disso, conquista o ator o ambiente comunitário proporcionado pelo retiro. "Fui uma espécie de ex-hippie. Minha geração tinha duas opções: ou entrava na luta armada ou desbundava. Eu desbundei. Vivi muito em comunidade com amigos, aquela coisa de dividir apartamento. Para mim, isso sempre foi um ideal de vida. E o retiro era aquilo que eu vislumbrava como possibilidade de ter uma vida mais ou menos comunitária", contou.

"Não somos só dignos de gratidão alheia, somos muito gratos pelos companheiros que nos procuram e que nos aceitam ajudar com a presença deles. Que nos honram sempre", elogiou o amigo o apresentador Stepan Nercessian.

O que é o Retiro dos Artistas?

Localizado em Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Retiro dos Artistas foi fundado em 1918.

O espaço tem o objetivo de acolher artistas idosos com dificuldades financeiras e emocionais, que são abandonados pela família ou que não têm onde morar.