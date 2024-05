Boni, ex-diretor da Globo, faz doação ao Retiro dos Artistas para manter espaço ativo

O ex-diretor da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, fez uma doação ao Retiro dos Artista na última quarta-feira (29). O espaço, que atente 53 pessoas em situação de vulnerabilidade, está sofrendo dificuldades financeiras para manter as atividades.

O instituto foi criado em 1918, sendo voltado para atender a atores, cantores, produtores, instrumentistas, figurinistas e maquiadores. O Retiro fica localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

Além da doação, Boni também fez uma visita ao local, acompanhado do ator Stepan Nercessian.

Após a visita, a página oficial agradeceu o apoio. "Queremos expressar nossa profunda gratidão ao querido Boni por todo o apoio ao Retiro dos Artistas. Sua generosidade e dedicação são inestimáveis para nós. Boni, sua presença alegrou nosso dia e suas contribuições mantêm vivo este espaço especial, onde tantos artistas encontram carinho e dignidade", escreveu.

"Seu apoio constante é essencial para que possamos continuar oferecendo um lar acolhedor aos nossos residentes". Retiro dos Artistas

Dificuldade para manter o funcionamento

Em outubro de 2023, a administradora, Cida Cabral, afirmou ao jornal Extra que o abrigo está sofrendo para manter o funcionamento.

"Tenho pessoas aqui que não contribuem com nada. Tem outras que fazem questão, que ganham um salário mínimo e que contribuem com R$ 200, R$ 100 por mês. Assim como têm familiares que se reúnem e contribuem. A gente vive só de doações e da venda do nosso brechó. Nossa sobrevivência é da ajuda de alguns artistas e da população. A gente precisa muito de ajuda, seja na parte financeira, alimentação, remédio, roupas. Tudo é muito bem-vindo", disse Cida.