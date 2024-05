Elenco principal de 'Mentirosos' é divulgado pelo Prime Video; conheça livro que inspirou série

O elenco principal da adaptação do livro "Mentirosos", nova série do Prime Video, foi revelado nesta quinta-feira (30). Em publicação no Instagram, o quarteto que dará vida a Cadence, Gat, Mirren e Johnny aparece juntos. A produção, inspirada no livro "We Were Liars" de E. Lockhart, está sendo conduzida por Julie Plec.

A atriz Emily Alyn Lind, que fez Ghostbusters: Apocalipse de Gelo, será Cadence; Esther MacGregor será Mirren; Joseph Zada interpretará Johnny, enquanto Shubham Maheshwari será Gat.

Ainda não há data de estreia. Além do elenco principal, também foram confirmados nomes como: Candice King, a eterna Caroline Forbes de The Vampire Diaries; Mamie Gummer; Wendy Crewson; e Caitlin Fitzgerald.

Qual a história do livro?

O livro "Mentirosos", lançado em 2014, conta a história da família Sinclair. Ricos e orgulhosos, a família busca manter as tradições enquanto lidam a própria decadência.

No suspense, a trama acompanha o reencontro anual que o patriarca realiza, durante o verão, na ilha particular deles, na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos. O livro é narrado do ponto de vista de Cadence, que detalha a reunião dela com os primos Johnny e Mirren, e o amigo Gat. Os quatro, inseparáveis desde pequenos, são conhecidos como "mentirosos".

Legenda: A atriz Emily Alyn Lind será Cadence Foto: Reprodução/Instagram

Em meio ao verão, a protagonista Cadence lida com questões como depressão e amnésia, enquanto tenta manter as emoções sob controle. A neta primogênita e principal herdeira não tem espaço para expor as próprias fragilidades.

Porém, ao retornar para o reencontro anual, a jovem de 17 anos, começa a recuperar as lembranças de um estranho acidente que ocorreu na ilha, há dois anos, envolvendo ela e os primos.