Kendrick Lamar lança álbum 'GNX' nesta sexta (22) e surpreende fãs; veja

O rapper Kendrick Lamar lançou o álbum "GNX" nesta sexta-feira (22). O lançamento pegou os fãs de surpresa, já que não houve aviso prévio ou ações promocionais.

O projeto conta com 12 faixas inéditas e está disponível nas plataformas de streaming. Os artistas SZA e Kamasi Washington fizeram participações especiais em algumas faixas.

A música "Not Like Us", lançada no início do ano e indicada ao Grammy, não está presente no álbum. Ao todo, ele recebeu sete indicações ao prêmio nesta edição.

"Mr Morale & the Big Steppers", disco anterior de Lamar, lançado em 2022, foi nomeado o melhor álbum de rap no Grammy.