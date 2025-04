Cearenses Renata Saldanha e Eva Pacheco, do BBB 25, desembarcam em Fortaleza e são recebidas por fãs

A campeã do Big Brother Brasil (BBB 25), Renata Saldanha, e sua dupla no reality, Eva Pacheco, desembarcaram em Fortaleza no fim da manhã desta quarta-feira (30), sob gritos e carinho de fãs das bailarinas, que lotaram o saguão do Aeroporto Pinto Martins.

Esta é a primeira vez de Renata na capital cearense desde a final do programa, no último dia 22 de abril. Em entrevista rápida ao Diário do Nordeste, a campeã do BBB25 declarou estar muito feliz e disse que não imaginava uma recepção tão calorosa no retorno à sua cidade.

Do aeroporto, Renata e Eva seguiram em desfile em um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade até o Palácio da Abolição, na Aldeota. A expectativa é que a dupla seja recepcionada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Veja imagens da recepção:

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

Foto: Thiago Gadelha

