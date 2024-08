Atriz Sonia Zagury, de 'Terra Nostra', decide morar no Retiro dos Artistas aos 89 anos

Aos 89 anos, a atriz Sonia Zagura — atuante nas novelas como "Terra Nostra", "Escrito nas Estrelas" e "Explode Coração" — tornou-se moradora do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).

Em imagens no Instagram, ela mostrou um pouco da rotina entre amigos na nova morada, onde vive desde 1º de julho.

"Me adaptei muito bem. Eu morava sozinha, aí tive uma queda no banheiro, e as pessoas começaram a achar que eu não podia mais ficar sozinha. No início, eu rejeitei a ideia, não queria sair da minha casa. Mas agora estou dando graças a Deus de estar aqui", declarou Sonia em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Sonia vivia há 50 anos em apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, e tinha problemas de locomoção. No retiro, ela se matriculou no novo curso de dublagem oferecido para os moradores da instituição.

A última aparição de Sonia na TV foi uma participação na novela "Salve-se quem Puder". Em entrevista, ela declarou estar aberta a novos convites para atuar.