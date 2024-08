Atriz Ana Hikari, que está na novela 'Família é Tudo', questiona a monogamia

A atriz Ana Hiraki, que integra o elenco de "Família É Tudo", questionou a monogamia e defendeu o relacionamento aberto com o chef uruguaio Facundo Connio. Em entrevista à Folha de S.Paulo, divulgada nesta segunda (5), a vilã Mila, da produção da TV Globo, disse que quase todos seus relacionamentos foram abertos.

O primeiro ocorreu quando ela tinha 19 anos e fazia artes cênicas na Universidade de São Paulo (USP). Em meio ao movimento estudantil e aos debates das pautas de gênero, disse que ela fez a proposta ao parceiro.

"Na verdade, eu quase obriguei ele a isso. Foi uma imposição minha. Comecei a ler textos teóricos e a questionar a monogamia, que só existe para as mulheres. Homens sempre traíram e isso é socialmente aceito". Ana Hikari Atriz

Namoro com uruguaio Facundo Connio

Em novembro de 2023, deu detalhes sobre a relação dela com o chef uruguaio. Ao O Globo, detalhou que ela mora no Brasil e ele, no Uruguai. Apesar da distância, eles desejam estar juntos e dividem as viagens.

"A primeira vez que saímos, escolhemos um lugar que tocava música, porque eu não falava espanhol, nem ele português, e escutávamos a música (risos). Agora, está super tranquilo. Ele é dono de um restaurante em Montevidéu, maravilhoso", disse.

Para ela, a relação funciona bem porque eles priorizam o diálogo. "Ele é a pessoa mais leve com quem já me relacionei, de todos os gêneros. Estamos abertos para nos relacionarmos com outras pessoas, e abertos a dialogar sobre nossos combinados e limites".