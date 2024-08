Letícia Cazarré mostra filha Maria Guilhermina sem uso do respirador

Maria Guilhermina, de dois anos, filha do casal Juliano e Letícia Cazarré, apareceu na rede social dos pais sem o aparelho de respiração mecânica, na manhã desta segunda-feira (5). Segundo a mãe, a menina não precisa mais usar o dispositivo durante o dia.

A garota nasceu com uma rara doença no coração — chamada Anomalia de Ebstein — e até então usava constantemente uma cânula para respirar.

Um dia antes da imagem da criança sem aparelho ser publicada, a stylist havia compartilhado fotos de Guilhermina, e a menina ainda usava a cânula. Porém, nesta manhã, ela filmou a garota durante uma sessão com a fonoaudióloga e contou que ela não precisa mais do aparelho.

"Quem está sem respirador aqui? Vai fazer os exercícios com a tia Cintia, que linda, sem respirador. Já te falei, não precisa mais de dia desse respirador, só de noite", explicou Letícia.

O que é Anomalia de Ebstein?

Anomalia de Ebstein é uma cardiopatia rara da válvula tricúspide, podendo ter severidade leve, moderada ou grave, de acordo com informações do Hospital Infantil Sabará.

Por conta da doença, a válvula tricúspide é malformada e fica em uma posição muito baixa, permitindo que o sangue escape para trás a partir do ventrículo para o átrio.

Ainda conforme a publicação do Hospital, essas anormalidades podem levar à insuficiência cardíaca congestiva e um back-up do fluxo sanguíneo que resulta em acúmulo de líquido nos pulmões.

As formas graves do defeito podem causar um aumento tão grande do coração, até mesmo pré-natal, que ele enche a cavidade do peito do bebê e ocupa as áreas dos pulmões, que acabam ficando muito pequenos. Assim, casos extremos acabam por não ser apenas um problema de coração, mas, sim, um problema de coração-pulmão.