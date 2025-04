CAPTEI: Entre Capas: Uma Viagem na História Cearense pelo Jornal Diário do Nordeste

Na tarde de quarta-feira, 16, o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia, recebeu a exposição “Entre Capas – Uma viagem pela história do Ceará com o Diário do Nordeste”. A mostra, realizada em parceria com o Sistema Verdes Mares, reúne reproduções históricas de capas do DN, que documentam momentos-chave na trajetória do Ceará e do Brasil, oferecendo uma imersão bem interessante nas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo das décadas.

Esta exposição integra a programação comemorativa do Centenário de Edson Queiroz, idealizada pelo Instituto Myra Eliane, e promove homenagem ao legado cultural e comunicacional deixado pelo fundador do Diário do Nordeste. Segundo Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto, a exposição transcende um simples resgate histórico, buscando destacar o impacto transformador da informação na sociedade.

Legenda: Exposição Entre Capas Foto: LC Moreira

Ao explorar os painéis da exposição, os visitantes tem a oportunidade de reviver acontecimentos marcantes que moldaram a história do povo cearense, reforçando a relevância da memória coletiva e do jornalismo impresso. “Entre Capas” é uma verdadeira celebração do poder da informação e da trajetória de Edson Queiroz na comunicação no Ceará.

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Aline Barroso e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Naomi Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso e Isabelle Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Vasconcelos, Aline Barroso e Naomi Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Ferreira e Edson Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues e Carol Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento, Isabelle Vasconcelos e Lucas Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Luzia Bastos, Carol Nascimento, Aline Barroso, Edson Vieira e Vládia Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Soares e Naomi Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Manacés Rocha e Fabrícia Ravancini Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Rodrigues, Carol Nascimento, Emerson Pinto e Isabelle Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Larissa Weynia e Ronaldo Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Apresentação de Violões Foto: LC Moreira

Legenda: Apresentação de Violões Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Naomi Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Entre Capas Foto: LC Moreira

Legenda: Carol nascimento e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira