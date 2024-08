Faustão lamenta morte de Caçulinha, ex-parceiro no 'Domingão' por mais de 20 anos

O apresentador Faustão, de 74 anos, lamentou a morte do amigo Caçulinha, músico que foi seu parceiro por cerca de 20 anos no programa "Domingão do Faustão", da Rede Globo. Rubens Antônio da Silva ficou hospitalizado por 10 dias após sofrer um infarto, e teve o falecimento confirmado pela família nesta segunda-feira (5).

Em entrevista à revista Quem, Fausto Silva comentou sobre os longos anos de amizade com Caçulinha e os grandes feitos na carreira como músico.

"Fora a importância na música brasileira, no show do Brasil e em termos culturais, um cara que trabalhou com Tony Bennett, Roberto Carlos, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Angela Maria, Cauby Peixoto um dos maiores nomes da música brasileira com muita lealdade e muita competência e muita versatilidade", comentou o apresentador.

Faustão detalhou como ele e Caçulinha se conheceram e como cultivaram uma parceria sólida, na vida pessoal e profissional.

"Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965. Eu o conheci apresentando a um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos uma convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante", disse.

O apresentador destacou a importância da família de Caçulinha para ele ter tido uma vida plena e aproveitou para se despedir do amigo.

"Meu único consolo é que ele teve uma estrutura de vida extraordinária. Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele todo o carinho e dignidade como ele mereceu. Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades", finalizou.

Morte de Caçulinha

Morreu, aos 86 anos, o músico e compositor Caçulinha na madrugada desta segunda-feira (5). Rubens Antônio da Silva ficou bastante conhecido no Brasil por suas participações no "Domingão do Faustão", na TV Globo. Recuperando-se de um infarto, Caçulinha estava hospitalizado há 10 dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

A morte de Caçulinha foi confirmada pela família do músico. O velório estava marcado para iniciar às 11h e o sepultamento será às 16h, no cemitério São Paulo.