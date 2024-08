Morre Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, aos 86 anos

Morre, aos 86 anos, o músico e compositor Caçulinha na madrugada desta segunda-feira (5). Rubens Antônio da Silva ficou bastante conhecido no Brasil por suas participações no Domingão do Faustão, na TV Globo. As informações são do g1.

Se recuperando de um infarto, Caçulinha estava hospitalizado há 10 dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. O velório acontecerá das 11h às 15h, na

Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros (SP) e o sepultamento será às 16h.

Carreira de caçulinha

Músico começou sua carreira em 1959 e teve um total de 31 discos., entre sertanejo e bossa nova. Ele integrou o duo Mariano e Caçulinha, onde cantava com seu pai. Na televisão, iniciou na TV Record no programa "Fino Trato", com Elis Regina.

O artista tocou com muitos cantores, sendo Jair Rodrigues, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Dominguinhos, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Luiz Gonzaga.

O auge de sua carreira foi no "Domingão do Faustão", onde ficou de 1989 a 2009.

Ele só desligou efetivamente da TV Globo em 2014, após décadas de contrato exclusivo.