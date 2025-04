Academia Cearense de Letras inaugura anexo com retorno do Café Java e da 'Padaria Espiritual'

O histórico Café Java, antigo ponto de encontro de intelectuais cearenses no fim do século XIX, volta a ocupar o Centro de Fortaleza neste fim de semana. A réplica do espaço foi construída com base no projeto arquitetônico original da cafeteria – que originalmente funcionava na Praça do Ferreira – e está localizada na Praça da Academia Cearense de Letras (ACL).

O novo espaço deve receber, periodicamente, programações culturais como lançamentos de livros, concursos de poesia, cantorias e palestras, além de um projeto com estudantes cearenses que faz alusão à Padaria Espiritual, um dos movimentos literários mais importantes do Estado.

A solenidade de inauguração do anexo ocorrerá na manhã deste sábado (26), às 11h, no auditório da ACL, e contará com a presença de membros da Academia e do prefeito Evandro Leitão.

Segundo o presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, a instituição visa transformar o novo Café Java em um “verdadeiro ponto de efervescência da cultura cearense”, por meio de uma programação diversificada. “O Café será um lugar de convivência e produção cultural”, destaca Tales.

Farão parte grade fixa de programação do espaço os encontros da retomada simbólica da Padaria Espiritual, movimento literário fundado em 1892 que foi determinante na história da cultura cearense. O projeto deve reunir 20 estudantes de escolas públicas do Ceará, selecionados por meio de um concurso cultural, para debater e produzir literatura.

“A ideia é reviver o espírito original da Padaria para discutir literatura e arte, mas agora os novos ‘padeiros’ contarão com a mentoria de acadêmicos, o que certamente ampliará ainda mais o alcance e a qualidade dessa iniciativa”, explica o presidente da ACL.

Legenda: Padaria Espiritual reuniu 24 intelectuais cearenses; na imagem, galeria dos 'padeiros' na ACL Foto: Thiago Gadelha

“A união do novo espaço com o projeto da Padaria Espiritual representa uma aposta no protagonismo da juventude. Ao estimular jovens talentos e oferecer espaços para expressão e aprendizado, estaremos formando novas gerações de escritores, poetas e pensadores cearenses. A literatura será fortalecida na base, e isso terá reflexos duradouros na cena cultural do estado”, celebra Tales de Sá.

Informações sobre os dias e horários de funcionamento da cafeteria após a solenidade de inauguração ainda serão divulgadas pela Academia. A organização do espaço para o grande público ainda está nos “ajustes finais”, segundo Tales.

Serviço

Inauguração do Café Java – Anexo da Academia Cearense de Letras

Quando: Sábado, 26 de abril

Horário: A partir das 11h

Onde: Rua Sena Madureira, 760 / Rua do Rosário, 1 - Centro

Mais informações: @academiacearensedeletras