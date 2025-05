Último dia de programação do DFB Festival reúne desfiles, rodas de conversa e Concurso dos Novos

O último dia de programação de DFB Festival, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, terá os desfiles de Vitor Cunha, Oco Club, Almir França e Mariana Bitu, além da competição do Concurso dos Novos para encerrar o evento de moda em Fortaleza neste sábado (17).

Conhecido como um dos principais eventos de moda autoral da América Latina, o DFB reúne diversos profissionais da área, assim como fãs de moda e do evento.

Desde a última quinta (14) até este sábado (17), o evento cultural se apresentou com foco na indústria da moda no Ceará, também promovendo os talentos locais por meio do Concurso dos Novos, por exemplo.

Ao todo, oficinas, rodas de conversa e painéis completaram a programação, além de 26 desfiles. Neste sábado, para fechar junto da programação principal, Gizelle Reis e Eduardo Mota ministram palestra e mesa redonda.

Veja a programação do último dia de DFB Festival neste sábado (17):