Carimba, forró drag e brega integram festival gratuito de cultura LGBT+

For Pride Festival acontece nesta sexta (12) e sábado (13) no Centro Cultural Belchior.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, quatro pessoas jogam futevôlei em uma quadra de areia na praia. Um jogador no centro, vestindo regata preta e shorts preto, está saltando para golpear a bola com o pé. Outros dois jogadores estão à direita e à esquerda. Ao fundo, há prédios, palmeiras e guarda-sóis coloridos.
Legenda: Carimba na praia é uma das atrações do festival, com foco no empreendedorismo LGBT+.
Foto: Fabiane de Paula.

Comprar produtos na feira de empreendedorismo. Dançar muito ao som de forró, brega e eletrônico. Jogar carimba nas areias da praia. Dá para fazer essas três e muitas outras atividades no For Pride Festival, evento com três anos de história e pela primeira vez realizado de forma presencial. A sede do projeto será o Centro Cultural Belchior.

Com acesso gratuito, o evento acontece nesta sexta (12) e sábado (13), e atravessa tarde e noite. A ideia é valorizar a economia criativa e a cultura LGBTQIA+ no Ceará, com pelo menos 25 estandes de empreendedores da comunidade apenas na feirinha – cujo mote é primar pela diversidade, criatividade e, claro, toque único em cada peça.

“Nosso objetivo é dar continuidade ao que fizemos em 2020, quando iniciamos, trazendo artistas, empreendedores, DJs etc. Desta vez, teremos oficinas voltadas para empreendedores”, adianta Fábio Nobre, diretor e idealizador do For Pride. Entre elas, estão de Edição de Vídeo no celular e de Locução. 

A mediação das oficinas será das especialistas Júlia Oliveira e Iarla Carolina. Elas compartilharão conhecimentos aplicáveis para gerar resultados reais no ambiente digital. “O foco no For Pride é sempre o empreendedorismo LGBTQIAPN+”, reforça Fábio. Além disso, outros momentos serão reservados ao público.

Discotecagem com DJ Rayanna Rayovack, lançamento de livro sobre pessoas que marcaram Fortaleza e no Ceará desde a década de 1980, Forró Drag, Radiola Drag e Brega da Lion também integram o roteiro. O apoio é da apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza.

Pioneirismo e conquista de espaços

Também diretor e idealizador do festival, Paulo Vianna Júnior afirma que o empreendedorismo LGBTQIA+ no Ceará tem se destacado pela inovação e conquista de espaços, e o For Pride Festival é exemplo disso.

“Nesta quarta edição, o evento acontece presencialmente no Centro Cultural Belchior, marcando uma novidade importante: o festival foi pioneiro ao combinar entretenimento de alta qualidade com o fortalecimento dos negócios LGBTQIA+, oferecendo uma feira com mais de 25 estandes para movimentar o ‘pink money’ e gerar renda para a comunidade”, diz.

Essas variáveis fortalecem o espírito do evento, cujo foco é utilizar a representatividade e a inclusão como ferramentas para combater a exclusão e a discriminação, promovendo maior visibilidade e solidariedade econômica para todos.

“Queremos que o publico que nos acompanhou nas três edições anteriores possa estar presente para celebrar esse momento presencial – por isso muitos artistas são os mesmos que estiveram nas primeiras edições. Queremos que o projeto continue crescendo para chegar em mais pessoas e contribuir ainda mais com os empreendedores LGBTQIA+ de nossa cidade”, torce Fábio Nobre.

 

Serviço
For Pride Festival - Conectando os nossos orgulhos
Nesta sexta (12) e sábado (13), a partir de 17h, no Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema). Acesso gratuito.

Diego Barbosa
Há 48 minutos
