Tradição e cultura: Memorial Edson Queiroz recebe o Ciclo Natalino do Ceará

O Memorial Edson Queiroz recebe nos dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro, em Cascavel, o Ciclo Natalino do Ceará, uma programação especial que celebra a tradição, a arte e a espiritualidade do período natalino.

As atividades acontecem na Praça Nossa Senhora do Ó, reunindo apresentações artísticas, música, teatro, ações culturais e momentos que fortalecem a identidade e a memória do povo cearense.

O Ciclo Natalino em Cascavel é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) e da Secretaria de Cultura de Cascavel, em parceria com o Instituto Myra Eliane.

A programação inclui o Coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), a Camerata Memorial Edson Queiroz e a chegada do Papai Noel; apresentações de teatro e música com o Grupo Base de Teatro – Memórias do Drama, os Dramistas de Guanacés e o Grupo New Choro; além de um emocionante concerto com Quarteto Musical e o Coral da Casa da Vovó Dedé.

No encerramento, a praça se transforma em um grande palco cultural com o Projeto Formigar – Natal Sertanejo, o Grupo Narra Sonhos – Entre Reisados e Fitas, a Orquestra de Sopros de Pindoretama, e uma vibrante Feira de Artesanato.

Para o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz, o ciclo representa mais do que festividade — é um gesto de valorização da cultura local e de fortalecimento das raízes.

“O Natal é um período de luz, união e esperança. Realizar essa programação em Cascavel, ao lado de tantos parceiros, reforça nosso compromisso com a promoção da cultura, preservação das tradições e oferta de experiências que emocionam e fortalecem a comunidade”, destaca. Igor Queiroz Presidente do Instituto Myra Eliane

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza (CE), com o propósito de “transformar vidas através dos Valores Humanos”.

Atua na promoção da Educação Infantil baseada em Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de realizar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios onde desenvolve atividades educacionais e de capacitação profissional — o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso e o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor) —, além dos espaços culturais Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).

Sobre o Memorial Edson Queiroz

Localizado em Cascavel (CE), o Memorial Edson Queiroz é administrado pelo Instituto Myra Eliane. Inaugurado em 7 de novembro de 2021, após a revitalização do prédio que já foi Câmara Municipal e Cadeia Pública, o espaço é tombado por lei municipal desde 2009.

O Memorial abriga uma exposição permanente sobre a trajetória de Edson Queiroz, além de mostras temporárias que promovem cultura, educação e história, conectando a população à arte como ferramenta de transformação social.

PROGRAMAÇÃO

12/12 — Sexta-feira - 18h

Praça Nossa Senhora do Ó

• Coral da UNIFOR

• Camerata Memorial Edson Queiroz

• Chegada do Papai Noel

13/12 — Sábado - 18h

• Grupo Base de Teatro – Memórias do Drama

• Dramistas de Guanacés

• Grupo New Choro

19/12 — Sexta-feira - 18h

Praça Nossa Senhora do Ó

• Apresentação com Quarteto Musical

• Coral da Casa da Vovó Dedé

20/12 — Sábado - 18h

Praça Nossa Senhora do Ó

• Projeto Formigar – Natal Sertanejo

• Grupo Narra Sonhos – Entre Reisados e Fitas

• Orquestra de Sopros de Pindoretama

• Chegada do Papai Noel

• Feira de Artesanato

Serviço

Ciclo Natalino do Ceará em Cascavel

Local: Praça Nossa Senhora do Ó (ao lado do Memorial Edson Queiroz), Cascavel – CE

Datas:

12 e 13 de dezembro

19 e 20 de dezembro

Horário: A partir das 18h

Entrada gratuita