Tradição e cultura: Memorial Edson Queiroz recebe o Ciclo Natalino do Ceará
A programação é uma realização do Instituto Myra Eliane, em parceria com a Secult Ceará e a Secretaria de Cultura de Cascavel.
O Memorial Edson Queiroz recebe nos dias 12, 13, 19 e 20 de dezembro, em Cascavel, o Ciclo Natalino do Ceará, uma programação especial que celebra a tradição, a arte e a espiritualidade do período natalino.
As atividades acontecem na Praça Nossa Senhora do Ó, reunindo apresentações artísticas, música, teatro, ações culturais e momentos que fortalecem a identidade e a memória do povo cearense.
O Ciclo Natalino em Cascavel é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) e da Secretaria de Cultura de Cascavel, em parceria com o Instituto Myra Eliane.
A programação inclui o Coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), a Camerata Memorial Edson Queiroz e a chegada do Papai Noel; apresentações de teatro e música com o Grupo Base de Teatro – Memórias do Drama, os Dramistas de Guanacés e o Grupo New Choro; além de um emocionante concerto com Quarteto Musical e o Coral da Casa da Vovó Dedé.
No encerramento, a praça se transforma em um grande palco cultural com o Projeto Formigar – Natal Sertanejo, o Grupo Narra Sonhos – Entre Reisados e Fitas, a Orquestra de Sopros de Pindoretama, e uma vibrante Feira de Artesanato.
Para o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz, o ciclo representa mais do que festividade — é um gesto de valorização da cultura local e de fortalecimento das raízes.
“O Natal é um período de luz, união e esperança. Realizar essa programação em Cascavel, ao lado de tantos parceiros, reforça nosso compromisso com a promoção da cultura, preservação das tradições e oferta de experiências que emocionam e fortalecem a comunidade”, destaca.
Sobre o Instituto Myra Eliane
O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza (CE), com o propósito de “transformar vidas através dos Valores Humanos”.
Atua na promoção da Educação Infantil baseada em Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de realizar ações culturais gratuitas para a população.
A entidade conta com equipamentos próprios onde desenvolve atividades educacionais e de capacitação profissional — o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso e o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor) —, além dos espaços culturais Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).
Sobre o Memorial Edson Queiroz
Localizado em Cascavel (CE), o Memorial Edson Queiroz é administrado pelo Instituto Myra Eliane. Inaugurado em 7 de novembro de 2021, após a revitalização do prédio que já foi Câmara Municipal e Cadeia Pública, o espaço é tombado por lei municipal desde 2009.
O Memorial abriga uma exposição permanente sobre a trajetória de Edson Queiroz, além de mostras temporárias que promovem cultura, educação e história, conectando a população à arte como ferramenta de transformação social.
PROGRAMAÇÃO
12/12 — Sexta-feira - 18h
Praça Nossa Senhora do Ó
• Coral da UNIFOR
• Camerata Memorial Edson Queiroz
• Chegada do Papai Noel
13/12 — Sábado - 18h
• Grupo Base de Teatro – Memórias do Drama
• Dramistas de Guanacés
• Grupo New Choro
19/12 — Sexta-feira - 18h
Praça Nossa Senhora do Ó
• Apresentação com Quarteto Musical
• Coral da Casa da Vovó Dedé
20/12 — Sábado - 18h
Praça Nossa Senhora do Ó
• Projeto Formigar – Natal Sertanejo
• Grupo Narra Sonhos – Entre Reisados e Fitas
• Orquestra de Sopros de Pindoretama
• Chegada do Papai Noel
• Feira de Artesanato
Serviço
Ciclo Natalino do Ceará em Cascavel
Local: Praça Nossa Senhora do Ó (ao lado do Memorial Edson Queiroz), Cascavel – CE
Datas:
12 e 13 de dezembro
19 e 20 de dezembro
Horário: A partir das 18h
Entrada gratuita