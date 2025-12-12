Diário do Nordeste
CAPTEI: Encontro do Club Empresárias movimenta tarde elegante no Allez Brasserie

Gisele Studart recebeu Tayra Romcy para conversa marcada por elegância e propósito

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Gisele Studart e Tayra Romcy
Foto: LC Moreira

O Club Empresárias realizou, na terça-feira (09), mais um de seus encontros especiais no charmoso Allez Brasserie, reunindo nomes de destaque do empreendedorismo feminino.

Em clima de fim de ano, Gisele Studart recebeu a empresária Tayra Romcy, que compartilhou sua trajetória e o novo momento de sua empresa, em uma conversa leve, plural e inspiradora.

Legenda: Gisele Studart
Foto: LC Moreira

O almoço, harmonizado com vinho, tornou-se palco para trocas preciosas — cada convidada levou consigo o que tem de mais valioso: tempo, experiência e a disposição de fortalecer uma à outra.

Legenda: Tayra Romcy
Foto: LC Moreira

Legenda: Club Empresárias
Foto: LC Moreira

Em ambiente elegante e descontraído, o grupo celebrou conquistas e renovou a energia para novos voos.

Legenda: Joanne Studart, Cecília Arruda, Gisele Studart e Isabelle Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Cavalcante, Gisele Studart, Odília Figueredo e Rafaella Castro
Foto: LC Moreira

Assim segue o Club Empresárias: o ponto de encontro de mulheres que fazem acontecer, sem perder o charme, o propósito e a força de uma boa história bem contada.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Catarina Cavalcante e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Arruda e Joanne Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Bastos e Adélia Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Nolasco e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Brasil e Aline Feijó
Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana Machado e Déborah Bandeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Stanck e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Amene Cidrão
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Isabelle Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Karla e Laura Frota e Carolinne Pires
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Laura Frota
Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Moreira e Tatiana Luna
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart e Rafaela Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid Feitosa e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Joanne Studart, Miris Monteiro e Luiza Dissiuta
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Pinheiro e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Suyanne Delfino e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Rochelle Pouchain e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia Guedes e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia Frota e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Odília Figueiredo e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Baquit e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla Ribeiro e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Nayara Oliveira, Marina Lima e Lia Queiroz
Foto: LC Moreira

 

 