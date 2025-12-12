CAPTEI: Encontro do Club Empresárias movimenta tarde elegante no Allez Brasserie

O Club Empresárias realizou, na terça-feira (09), mais um de seus encontros especiais no charmoso Allez Brasserie, reunindo nomes de destaque do empreendedorismo feminino.

Em clima de fim de ano, Gisele Studart recebeu a empresária Tayra Romcy, que compartilhou sua trajetória e o novo momento de sua empresa, em uma conversa leve, plural e inspiradora.

Legenda: Gisele Studart Foto: LC Moreira

O almoço, harmonizado com vinho, tornou-se palco para trocas preciosas — cada convidada levou consigo o que tem de mais valioso: tempo, experiência e a disposição de fortalecer uma à outra.

Legenda: Tayra Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Club Empresárias Foto: LC Moreira

Em ambiente elegante e descontraído, o grupo celebrou conquistas e renovou a energia para novos voos.

Legenda: Joanne Studart, Cecília Arruda, Gisele Studart e Isabelle Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Clarisse Cavalcante, Gisele Studart, Odília Figueredo e Rafaella Castro Foto: LC Moreira

Assim segue o Club Empresárias: o ponto de encontro de mulheres que fazem acontecer, sem perder o charme, o propósito e a força de uma boa história bem contada.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

