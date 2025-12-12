Com Dupla Sena pagando R$ 2,7 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (12), ao sortear R$ 2,7 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios desta noite.

A Lotomania e a Quina são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 2,3 milhão e R$ 2 milhão, respectivamente.

Mais chances de enricar

Já a Lotofácil pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete sorteia até R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (12/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Dupla Sena R$ 2,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotomania R$ 2,3 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Quina R$ 2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 400 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

