Com Dupla Sena pagando R$ 2,7 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Legenda: A Dupla Sena é a loteria que pode pagar o maior prêmio da rodada de sorteios da Caixa.
Foto: Sidney de Almeida/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Dupla Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (12), ao sortear R$ 2,7 milhões. 

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios desta noite.

A Lotomania e a Quina são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 2,3 milhão e R$ 2 milhão, respectivamente. 

Mais chances de enricar

Já a Lotofácil pode pagar até R$ 1,8 milhão nesta noite para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete sorteia até R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (12/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar
Dupla Sena  R$ 2,7 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotomania R$ 2,3 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 400 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

