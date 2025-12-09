Consumo de animes por mulheres cresce no Brasil e novas produções viram foco

Quando o assunto é anime, o que vem primeiro à sua cabeça? "Dragon Ball Z", "Naruto" e "One Piece" talvez estejam entre as obras mais lembradas, mas o gênero é complexo, possui vertentes distintas, algumas vezes mais direcionadas a homens ou mulheres, que podem definir exatamente quem mais deve consumi-lo.

No Brasil, o crescimento do consumo de animes por mulheres é uma tendência registrada pela Crunchyroll, streaming com mais de 17 milhões de assinantes no mundo e uma biblioteca de mais de 25 mil horas de anime. A busca pela divulgação de conteúdos que, então, atendam essa demanda tem sido mais frequente.

"Normalmente, o que mais se consome (na Crunchyroll) tem a ver com os animes de Shounen, que possuem toda a parte de ação e tudo mais, mas no Brasil vem crescendo muito o consumo do conteúdo mais orientado a mulheres", explicou, em entrevista, Raúl Gonzalez Bernal, Vice-Presidente de Marketing Regional e Marketing Global para Cinema da empresa.

As obras de Shounen citadas por ele se encaixam no perfil de "Dragon Ball" ou "Naruto", por exemplo, conhecidas pelas lutas mais gráficas. O termo, se levado ao pé da letra na tradução, significa "para meninos".

Em contrapartida, os famosos animes de Shoujo vão no caminho contrário, se definem como animes mais focados no público feminino, exatamente como os citados por ele, com histórias de romance ou amizade. É importante ressaltar, entretanto, que as definições não são excludentes e foram criadas pelo mercado japonês ainda no século 19.

"Normalmente, é algo muito próximo entre homens e mulheres, mas o anime muitas vezes é mais consumido pelo público masculino. Entretanto, nos últimos meses, percebemos como eles têm crescido entre as mulheres e também [o crescimento] dos conteúdos mais voltados para elas, o que é algo muito interessante e também faz parte do trabalho conduzido por nós, é parte da nossa estratégia", garantiu Raúl Gonzalez.

Durante a CCXP, em São Paulo, a Crunchyroll montou um dos maiores estandes da edição, cheio de ativações imersivas com animes famosos. A empresa promoveu painel de novidades e garantiu, inclusive, a exibição de obras considerando o comportamento dos fãs brasileiros.

Exibições conectadas com as tendências

Não à toa, a Crunchyroll resolveu reforçar o caminho capaz de agradar a maior parcela possível dos fãs. Na CCXP, por exemplo, fez exibições de obras focadas tanto em romance e dramas como em ação, nas quais passaram centenas de interessados em assisti-los.

"You and I are Polar Opposites" e "Go For It, Nakamura-kun!!", por exemplo, ganharam a "Anime Party - O Amor Está no Ar", enquanto "Hell’s Paradise" e "Sentenced to be a Hero" foram exibidos como prévias de 2026 na "Anime Party - Combate".

Legenda: Estande da Crunchyroll na CCXP 25 esteve entre um dos maiores montados por plataformas de streaming. Foto: Fábio Piva/Crunchyroll.

Os dados da plataforma, inclusive, vão além do Brasil e mostram que, atualmente, ao menos 44% dos fãs adolescentes de animes no mundo são mulheres, reforçando a importância de considerá-las em estratégias de divulgação.

E mulheres citam justamente a diversidade como um ponto positivo nas histórias de animes. Não é incomum apontarem pontos críticos nas obras, mas também ressaltam a importância desse acesso. "Tem anime para todo mundo e com qualquer tipo de tema", opina a cearense e analista de inteligência de mercado Jeanne Gomes.

Fã dos animes por influência do namorado, ativo consumidor da cultura japonesa, ela viu os próprios interesses refletidos nas produções. "Gosto muito de esportes e adorei assistir Haikyuu, que é sobre um time de vôlei. Mas também tem uma gama de animes de romances adolescentes, que são ótimos para desopilar e derrubar algumas lágrimas, bem do jeito dos Doramas, por exemplo", conta.

Modos de consumo no país

Para Rául, um dos indicativos para a tendência em território nacional está justamente em algo geracional da região em que nos localizamos. "Sabemos também como a América Latina, e aqui no Brasil, crescemos consumindo as telenovelas e creio que isso nos influencia. Existem muitas obras que não são novelas, mas possuem tanta história, tanto drama ou comédia que acabam conectando da mesma forma, logo se tornando semelhantes a isso para as novas gerações", pontuou.

Um reflexo está também na equipe regional da plataforma, 95% composta por mulheres. Tudo isso, explicita Raúl, resulta em estratégias de "comunicação e distribuição" assertivas, da mesma forma que ajuda a entender profundamente o público presente na Crunchyroll.

"Consideramos a relação de quantos conteúdos vamos lançando a cada temporada, temos muita atenção para ter sempre uma boa quantidade de novos títulos ou novas temporadas que atendam o desejo desse público", complementou, finalizando ao citar a "relevância" desse processo.

Vale ressaltar, sem dúvida, a importância do Brasil nesse meio, já que o país é o segundo maior em números de assinantes na plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos. "Temos esse entendimento da importância de nos comunicar e do porquê isso tudo é relevante", acena Raúl.