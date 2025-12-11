CAPTEI: Lide Ceará celebra Pedro Lima em noite de distinção solidária

O calendário empresarial ganhou verniz de alta distinção na quarta-feira (10), quando o Lide Ceará promoveu o tradicional Natal do Bem e laureou Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações, como Homenageado do Ano.

A noite, marcada por “selo de reverência contributiva”, reuniu lideranças em torno de um leilão beneficente em parceria com a Galeria Multiarte, sob curadoria de Max e Victor Perlingeiro. Obras selecionadas desfilaram como raridades de circuito fino, reforçando o caráter solidário do encontro.

As apresentações da Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein e da cantora Tássia Tavares imprimiram tom de gala ao evento.

A escolha de Pedro Lima celebrou uma trajetória de quatro décadas que consolidou a 3 Corações como potência nacional do café.

Os recursos arrecadados beneficiarão dez instituições do Terceiro Setor, coroando a noite com o “selo de impacto social refinado”.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

