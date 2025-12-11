Diário do Nordeste
CAPTEI: Lide Ceará celebra Pedro Lima em noite de distinção solidária

O Natal do Bem combinou gala, música e filantropia em apoio a dez instituições

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 13:52)
Jeritza Gurgel
Legenda: Max Perlingeiro, Pedro Lima e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

O calendário empresarial ganhou verniz de alta distinção na quarta-feira (10), quando o Lide Ceará promoveu o tradicional Natal do Bem e laureou Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações, como Homenageado do Ano.

Legenda: Emília Buarque, Deusmar Queirós, Vicente, Pedro e Paulo Lima, Max Perlingeiro, Lauro Fiúza e Beto Studart
Foto: LC Moreira

A noite, marcada por “selo de reverência contributiva”, reuniu lideranças em torno de um leilão beneficente em parceria com a Galeria Multiarte, sob curadoria de Max e Victor Perlingeiro. Obras selecionadas desfilaram como raridades de circuito fino, reforçando o caráter solidário do encontro.

Legenda: Emília Buarque e Max Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Victor Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Obras de Arte
Foto: LC Moreira

Legenda: Obras de Arte
Foto: LC Moreira

As apresentações da Orquestra do Instituto de Música Jacques Klein e da cantora Tássia Tavares imprimiram tom de gala ao evento.

Legenda: Orquestra Jaques Klein
Foto: LC Moreira

A escolha de Pedro Lima celebrou uma trajetória de quatro décadas que consolidou a 3 Corações como potência nacional do café.

Legenda: Pedro Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Medeiros, Pedro Lima e Milene Pereira
Foto: LC Moreira

Os recursos arrecadados beneficiarão dez instituições do Terceiro Setor, coroando a noite com o “selo de impacto social refinado”.

Legenda: Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Dias Branco, Isabela Barros Leal e Dora Andrade
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Emília Buarque e Pedro Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Lima e Luciana Medeiros
Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz e Manoela Queiroz Bacelar
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Graça Dias Branco
Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoka e Lauro Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Luzia Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Edimilson e Michelinne Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Eloiza Dantas, Luciana Colares e Riana Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício e Viviane Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano e Carol Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Anastácio e Cristine Marinho e Max Perlingeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Haim e Sophia Erel
Foto: LC Moreira

Legenda: Charles e Cristina Boris e Emília Buarque
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Vívian Simões e Ronaldo Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Zena Targino, Ana Maria e Beto Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Laerte Castro Alves, Dráuzio Barros Leal e Lisandro Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Pedro Lima e Lauro Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Zena e Cláudio Targino
Foto: LC Moreira

Legenda: Wiliane Pontes e Flávio Ibiapina
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro e Maria Braz
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Fernandes e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Antônio, Vicente, Pedro e Paulo Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Raul Amaral
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana e Alberto Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Barbosa, Fabrício Martins, Raul Amaral e Alberto Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade, Emília Buarque e Ana Maria Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina, Bitoka, Lauro e Isabela Fiúza
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Emília Buarque, Patrícia e Danilo Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Marize Castelo Branco e Cris Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Vladimir Varela e Marilena Prado
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Sena e Danísio Barbosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Kadisson Souza e Emília Pessoa
Foto: LC Moreira

Legenda: Kelma Marques, Miliene Pereira e Maninha Moraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Medeiros, Victor Perlingeiro e Doara Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Carneiro, Cristiano e Luzia Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e Fernando Travessoni
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Tomaz e Eloíza Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Germano e Delano Belchior
Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo e Esdras Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente, Ana Virginia Martins e Martinha Assunção
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Martinha Assunção
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Danielle Araújo e Vicente Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Milene Pereira
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Homero Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan Guanabara e Amanda Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Elizandra Nogueira e Roberson Tadeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Xerez e Evilásio Leobino
Foto: LC Moreira

Legenda: Dora Andrade, Bia Fiúza, Mariana Tomaz e Eloíza Dantas
Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente, Paulo e Pedro Lima, Luciana Medeiros e Pedro Antônio Lima
Foto: LC Moreira

 