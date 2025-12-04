Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (4), a programação completa do Réveillon 2026 por polo. Neste ano, artistas locais e nacionais animam o público em três palcos pela Cidade: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará nos dias 30 e 31 de dezembro.

O evento “Ligada nos 300” traz apresentações gratuitas em dois dias de festa que marcam o início das celebrações pelos 300 anos da Capital. O novo formato, alcançando outras regiões da Cidade, amplia o alcance da festa nos bairros.

Artistas confirmados

Nomes já consagrados com lugar cativo no Réveillon de Fortaleza foram confirmados. Entre eles estão Wesley Safadão, Taty Girl, Xand Avião, Luan Santana, Claudia Leitte, Seu Jorge, Waldonys, Bruno e Marrone e Matuê.

Artistas locais também ganham espaço de destaque pelos polos de Fortaleza como Vicente Nery, Vanessa A Cantora, Gabi Nunes, Belinho Silva, Transacionais, Dipas e Di Ferreira.

Veja programação completa

30 de dezembro – Programação descentralizada

Aterro da Praia de Iracema

Belinho e Gabi Nunes

Bruno & Marrone

Luan Santana

Natanzinho Lima

Paulo José Benevides

Seu Desejo

Waldonys

Xand Avião

Messejana

Gustavo Serpa,

Paulinha Ravett e Vanessa A Cantora

Taty Girl

Vicente Nery

Xand Avião

Conjunto Ceará

Dipas e Di Ferreira

Luís Marcelo e Gabriel

Marcinho

Natanzinho Lima

Seu Desejo

31 de dezembro – Virada de ano

Aterro da Praia de Iracema

Claudia Leitte

Marcos Lessa

Matuê

Nayra Costa

Paralamas do Sucesso

Seu Jorge

Taty Girl

Transacionais

Wesley Safadão

Segundo estimativa da Prefeitura, a noite do dia 31 deve reunir mais de 1,5 milhão de pessoas no Aterro da Praia de Iracema.

Dados do Observatório do Turismo de Fortaleza projetam a presença de cerca de 700 mil visitantes na alta estação, com ocupação hoteleira de até 95% e impacto econômico estimado em R$ 3,6 bilhões.

Serviço

Réveillon de Fortaleza 2026

Datas: 30 e 31 de dezembro de 2025 (terça e quarta-feira)

Locais: Aterro da Praia de Iracema | Messejana | Conjunto Ceará