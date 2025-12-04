Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos
Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.
A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (4), a programação completa do Réveillon 2026 por polo. Neste ano, artistas locais e nacionais animam o público em três palcos pela Cidade: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará nos dias 30 e 31 de dezembro.
O evento “Ligada nos 300” traz apresentações gratuitas em dois dias de festa que marcam o início das celebrações pelos 300 anos da Capital. O novo formato, alcançando outras regiões da Cidade, amplia o alcance da festa nos bairros.
Artistas confirmados
Nomes já consagrados com lugar cativo no Réveillon de Fortaleza foram confirmados. Entre eles estão Wesley Safadão, Taty Girl, Xand Avião, Luan Santana, Claudia Leitte, Seu Jorge, Waldonys, Bruno e Marrone e Matuê.
Artistas locais também ganham espaço de destaque pelos polos de Fortaleza como Vicente Nery, Vanessa A Cantora, Gabi Nunes, Belinho Silva, Transacionais, Dipas e Di Ferreira.
Veja programação completa
30 de dezembro – Programação descentralizada
Aterro da Praia de Iracema
- Belinho e Gabi Nunes
- Bruno & Marrone
- Luan Santana
- Natanzinho Lima
- Paulo José Benevides
- Seu Desejo
- Waldonys
- Xand Avião
Messejana
- Gustavo Serpa,
- Paulinha Ravett e Vanessa A Cantora
- Taty Girl
- Vicente Nery
- Xand Avião
Conjunto Ceará
- Dipas e Di Ferreira
- Luís Marcelo e Gabriel
- Marcinho
- Natanzinho Lima
- Seu Desejo
31 de dezembro – Virada de ano
Aterro da Praia de Iracema
- Claudia Leitte
- Marcos Lessa
- Matuê
- Nayra Costa
- Paralamas do Sucesso
- Seu Jorge
- Taty Girl
- Transacionais
- Wesley Safadão
Segundo estimativa da Prefeitura, a noite do dia 31 deve reunir mais de 1,5 milhão de pessoas no Aterro da Praia de Iracema.
Dados do Observatório do Turismo de Fortaleza projetam a presença de cerca de 700 mil visitantes na alta estação, com ocupação hoteleira de até 95% e impacto econômico estimado em R$ 3,6 bilhões.
Serviço
Réveillon de Fortaleza 2026
Datas: 30 e 31 de dezembro de 2025 (terça e quarta-feira)
Locais: Aterro da Praia de Iracema | Messejana | Conjunto Ceará