Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída e reconstrução não é garantida: ‘Descaso’

‘Muro Cinético’ ocupava a sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, uma longa parede branca de concreto, com uma série de pilares verticais e reentrâncias. Dentro das reentrâncias, faixas verticais pintadas de azul-claro podem ser vistas, criando um efeito de arte cinética ou ilusão de ótica quando o observador se move. A parede se estende pela imagem, ladeando um calçadão à esquerda onde pequenos arbustos quadrados estão plantados. No fundo, há árvores altas, palmeiras e edifícios urbanos, sob um céu nublado. A imagem é creditada a Gentil Barreira.
Legenda: Pintada de branco e listras com três tons de azul, obra dava ao espectador a impressão de movimento óptico.
Foto: Gentil Barreira.

Não está mais lá. Foi a constatação do coordenador comercial Carlos Almada Júnior ao tentar fotografar a escultura “Muro Cinético”, localizada na sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar, bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A obra, assinada pelo cratense Sérvulo Esmeraldo – um dos maiores nomes das Artes Plásticas do Brasil – foi removida do local onde estava há 47 anos, desde 1978. O paradeiro final foi a demolição.

“O ‘Muro Cinético’ foi destruído”, sentencia Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo. Segundo ela – cujo conhecimento sobre a situação da obra aconteceu após visita de Carlos Almada à entidade que representa – não é a primeira vez que isso ocorre com o legado artístico de Sérvulo, e acende mais uma vez o alerta: é preciso preservar.

“É muito descaso, uma irresponsabilidade que nós não podemos hoje, no século XXI, acatar. Um país que prega a reconstrução, que luta pela democracia, não pode abandonar o patrimônio artístico público. Isso é inegociável”, protesta.

Veja também

teaser image
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

teaser image
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

“A gente não imagina que isso pode acontecer, sobretudo provocado por órgãos do Governo do Estado. Isso é grave porque abre um precedente tremendo. Daqui pra frente, todos os órgãos públicos e instituições particulares têm o direito de destruir obras de arte”.

Carlos Almada segue o mesmo raciocínio. Criador da Coleção Sérvulo Esmeraldo da Cidade – título dos álbuns virtuais dedicados a fotografias realizadas por ele dos diferentes trabalhos de Sérvulo espalhados por Fortaleza – ele conta que ficou sabendo do “Muro Cinético” em pesquisas virtuais, por onde acessou a localização da escultura. Ao passar em frente ao Centro Administrativo Bárbara de Alencar e não encontrar a peça, achou estranho. 

Na imagem, uma fotografia tirada de dentro de um veículo, mostrando o canto do espelho retrovisor lateral na parte inferior esquerda. A vista é de um estacionamento cercado e uma subestação elétrica simples. No primeiro plano, há um calçamento cinza com marcas de estacionamento esmaecidas e uma pequena mureta. À esquerda, um sinal de trânsito redondo de
Legenda: No lugar da obra de Sérvulo Esmeraldo, agora há um gradil.
Foto: Dodora Guimarães/Arquivo pessoal.

“Segui, então, com os endereços das outras obras, mas aquela menção do Muro não saía da cabeça. Fiquei pensando em como algo tão grande em extensão simplesmente não estava mais lá. Na semana seguinte, me dirigi à recepção do Palácio Iracema. Perguntei ao segurança, e ele não sabia do que eu estava falando. A recepcionista ouviu e disse que soube que ali onde hoje tem as grades, já teve um muro”.

O primeiro sentimento, recorda, foi de decepção. Depois, de surpresa. Como uma obra de um artista tão relevante simplesmente foi apagada? Nem um registro arqueológico sobrou.

“Considero a gestão muito falha, cheia de lacunas. A cultura do Ceará não é de manutenção de nosso patrimônio artístico e arquitetônico. As coisas simplesmente ou se acabam com o tempo ou são destruídas. A manutenção não é programada e, quando é tomada uma ação, a obra ou o prédio estão em péssimo estado. A cidade perde, todos nós perdemos”, lamenta Almada. 

Entre as ideias que propõe, está o inventário, por parte do Estado e da Prefeitura, das obras de arte públicas, além de checagem real e cuidadosa da situação das peças. “Também ter um planejamento prévio e um cronograma a ser seguido, com uma equipe dedicada para manutenção, restauro e segurança”.

O que dizem os órgãos públicos

Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado do Ceará – cuja sede está no Centro Administrativo Bárbara de Alencar – informa que foram realizadas, pela Superintendência de Obras Públicas (SOP), intervenções relativas à estrutura do muro em questão. 

“A avaliação técnica reconheceu o comprometimento da estrutura e o risco de desabamento, representando perigo aos usuários da unidade administrativa, bem como aos pedestres que transitam nas calçadas da instituição”, diz o texto.

Antes da intervenção, a SOP inclusive cientificou a PGE-CE da condição,  “alertando para a necessidade de providências”. “Ressalta-se que anteriormente à realização das obras foram consultados órgãos e profissionais competentes, dentre eles a Secretaria Estadual da Cultura, para tratar da questão artística e cultural. Não foi, no entanto, identificado tombamento, tampouco que o muro, na situação em que se encontrava, constituía obra de arte”.

“Considerada a urgência no reparo, em atenção ao bem-estar das pessoas e ao adequado cuidado com os espaços institucionais, a SOP orientou e conduziu a instalação de um gradil metálico no entorno do Centro Administrativo”.

Ainda conforme o órgão, a PGE e a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará estão em diálogo com o Instituto Sérvulo Esmeraldo, por meio de Dodora Guimarães. “Reafirma-se, por fim, o absoluto respeito ao patrimônio cultural do Estado”, conclui a nota. 

A SOP, por sua vez, também por meio de nota, confirmou que realizou uma vistoria técnica a pedido da PGE, na qual “foram detectados problemas na estrutura do muro, parte sul, do Centro Administrativo Bárbara de Alencar, com risco de desabamento, representando perigo aos usuários da unidade administrativa e pedestres que transitam nas proximidades”. 

“Diante da urgência no reparo, a SOP, mediante solicitação da PGE, providenciou a instalação de gradil metálico em todo o entorno do Centro Administrativo Bárbara de Alencar”. Além de nota, a reportagem também solicitou envio do laudo técnico referente à situação da obra. Nenhum dos órgãos enviou.

Secretaria da Cultura articula conversa

Em entrevista ao Verso, Luísa Cela, secretária da Cultura do Ceará, disse que, ao tomar conhecimento da demolição do Muro Cinético, fez contato com Dodora Guimarães. Agora, a pasta articula uma conversa entre PGE, Secult e a presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo para encontrar “um caminho de reconstrução da obra”.

“Doutor Rafael [Rafael Machado Moraes, Procurador-Geral do Estado do Ceará] está diretamente envolvido e preocupado em criar essa resposta e esse diálogo junto à Dodora, e estamos fazendo essa articulação”, menciona Luísa. Uma reunião para tratar sobre o assunto deve acontecer na próxima semana.

Na imagem, uma fotografia em preto e branco que mostra um longo muro de concreto com um forte apelo de arte cinética, estendendo-se em perspectiva da esquerda para a direita. O muro é composto por uma série de painéis verticais e reentrâncias, com algumas das reentrâncias preenchidas por barras verticais escuras (pretas), criando um efeito visual que muda conforme o ângulo do observador. No primeiro plano, à direita, há um caminho de lajes de concreto quadradas dispostas sobre o chão de terra. À esquerda, a paisagem é delimitada por uma cerca de arame farpado e postes rústicos, com árvores de folhagem densa ao fundo. A foto foi creditada a Sérvulo Esmeraldo.
Legenda: Muro Cinético foi concebido a partir de concreto policromado, e tinha 42 metros de extensão.
Foto: Sérvulo Esmeraldo.

Questionada se a obra será, de fato, reconstruída, a secretária explica que, a priori, o pleito de Dodora Guimarães é exatamente este e, pelo que a gestora compreendeu, o desejo é de que o Muro volte ao mesmo lugar onde sempre esteve. 

“Mas é isso, vamos conversar, para que, de fato, seja feito esse acordo. Temos um extremo respeito – tanto pelo legado do Sérvulo quanto pela Dodora, não apenas como viúva de Sérvulo, mas também como profissional, curadora, gestora e produtora cultural e pelo trabalho que ela faz no Instituto, de memória e difusão das Artes Visuais aqui no Estado do Ceará. É um grande nome também da arte cearense”.

No fim das contas, embora ainda em suspenso, a perspectiva é unir forças para garantir que a obra de arte retorne à paisagem da Capital. “Dodora já nos sinalizou que ela tem todo o projeto, e que lá existem as condições da reconstrução. Não posso dizer o que será realmente feito porque será fruto da conversa que teremos. Mas nosso compromisso e respeito com Sérvulo, Dodora e a arte cearense, são o que vão guiar nossa condução”.

Instrução de tombamento já havia sido apresentada

Dodora Guimarães, por sua vez, diz que, ainda em dezembro de 2023, foi apresentada por ela à Secretaria da Cultura do Ceará uma instrução de tombamento das 37 obras públicas ou integradas à arquitetura no Ceará de autoria de Sérvulo Esmeraldo. “Lamentavelmente, todas estão precisando de medidas de preservação – algumas de restauro e outras mesmo de reconstrução, como é o caso do Muro Cinético agora”, pontua.

Para ela, era de conhecimento a necessidade de preservação do patrimônio. Mesmo assim, o “Muro Cinético” veio abaixo. “Se a obra estava, como afirma a Superintendência de Obras Públicas, prestes a desabar, era necessário que, em se tratando de uma obra de arte, ela fosse restaurada. Caso as instituições não soubessem como realizar esse processo, que procurassem a instância responsável pelo legado do artista Sérvulo Esmeraldo”, defende.

Na imagem, uma fotografia de arquivo em preto e branco que captura o artista brasileiro Sérvulo Esmeraldo trabalhando em seu ateliê ou oficina. Ele está em pé, no lado direito da imagem, e parece estar utilizando uma ferramenta de corte ou desbaste em uma grande peça de metal inclinada. Um feixe de faíscas brilhantes irrompe da área onde ele está trabalhando, estendendo-se em um arco por sobre a peça e em direção ao fundo. Sérvulo Esmeraldo veste uma camisa de manga curta e está inclinado sobre a peça, concentrado na tarefa. No primeiro plano e à esquerda, há dois tambores de metal enferrujados. O fundo da imagem está parcialmente obscurecido, mas mostra a estrutura da oficina e algum maquinário. A iluminação e o granulado da imagem sugerem que é uma foto de época.
Legenda: Sérvulo Esmeraldo em ação na própria oficina: artista redesenhou a paisagem de Fortaleza.
Foto: Antônio Cavalcante.

“O que queremos é a reconstrução do muro porque é uma obra de arte pública, patrimônio do povo cearense, da arte brasileira. O Governo do Ceará deveria se ocupar da preservação do próprio patrimônio artístico. Temos uma falta com os artistas e com a arte cearense no que toca ao patrimônio artístico urbano”.

Importância da obra de Sérvulo Esmeraldo

Arquiteto, urbanista e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Romeu Duarte posiciona Sérvulo Esmeraldo como um dos maiores artistas visuais contemporâneos brasileiros, com obra reverenciada no país e no exterior. Em Fortaleza, bem como em outros municípios (Crato, Cruz e Quixadá), as peças compõem espaços urbanos e acham-se integradas à arquitetura, em âmbitos públicos e privados.

O “Muro Cinético” mesmo foi concebido a partir de concreto policromado, e tinha 42 metros de extensão. A construção era para o Centro Administrativo do Banco do Estado do Ceará, localizado à época na Avenida Washington Soares. Pintado de branco e listras com três tons de azul, dava ao espectador a impressão de movimento óptico quando num programa sequencial. Em suma: não era parado, mas inquieto.

Na imagem, um retrato vertical do artista brasileiro Sérvulo Esmeraldo, tirado em 17 de abril de 2015, com crédito de Jarbas Oliveira. Ele é um homem idoso, de pele clara, com cabelos brancos e um bigode e barba brancos bem cuidados. Ele sorri levemente para a câmera. Veste um blazer marinho (azul escuro) sobre uma camisa clara e uma gravata estampada em tons de verde-oliva e bege. A composição é notável: ele está enquadrado por uma de suas esculturas geométricas de arame, que consiste em finas hastes pretas e brancas interligadas. O fundo está desfocado e mostra um interior com paredes em tons pastéis (pêssego ou rosa claro) e o início de uma escada. A iluminação é suave e focada no rosto do artista.
Legenda: Registro de Sérvulo Esmeraldo em abril de 2015.
Foto: Jarbas Oliveira.

Para Romeu, preservar o legado de Sérvulo é proteger uma das mais altas expressões artísticas do Ceará, do Brasil e do mundo. “Pena que muita gente não entenda nem saiba disso. O que aconteceu com o ‘Muro Cinético’ sinaliza que a falta de sensibilidade e a ignorância, bem como a inexistência de uma política cultural de proteção de acervos relevantes que inclua ações de identificação e documentação, proteção e promoção, continuam infelizmente existindo entre nós”.

Igualmente, considera que o estado precário da obra “revela a omissão do Estado para com um próprio seu, de grande valor artístico, tombado provisoriamente. Se apresentava problemas de conservação, era para ser recuperado e não demolido”. Não à toa, aponta caminhos possíveis para a situação geral se transformar.

Envolve, sobretudo, efetuar o que o estudioso chama de “tríade do patrimônio cultural”: identificação e documentação; proteção e promoção. Nesta última parte, visualiza a possibilidade de realização em conjunto entre o Instituto Superior de Estudos e Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais do Ceará (Ise) e a Secult por meio de publicações, exposições e produtos audiovisuais.

O muro não está mais lá, apenas a memória do que havia. E a memória permanece. Sempre que alguém passar naquele local, vai perceber que ali há a alma de uma obra de arte”, conclui Dodora Guimarães.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, uma longa parede branca de concreto, com uma série de pilares verticais e reentrâncias. Dentro das reentrâncias, faixas verticais pintadas de azul-claro podem ser vistas, criando um efeito de arte cinética ou ilusão de ótica quando o observador se move. A parede se estende pela imagem, ladeando um calçadão à esquerda onde pequenos arbustos quadrados estão plantados. No fundo, há árvores altas, palmeiras e edifícios urbanos, sob um céu nublado. A imagem é creditada a Gentil Barreira.
Verso

Obra de Sérvulo Esmeraldo é destruída e reconstrução não é garantida: ‘Descaso’

‘Muro Cinético’ ocupava a sede do Centro Administrativo Bárbara de Alencar.

Diego Barbosa
Há 42 minutos
Na imagem, uma cena de bastidores em um ambiente interno com paredes rosa claro. Três jovens estão agachados ou sentados no chão, que é de azulejo claro. Um jovem, visto de costas no canto inferior esquerdo, veste uma camiseta cinza e calças jeans. Ele está segurando um equipamento de áudio (microfone boom) e parece estar monitorando o som com fones de ouvido. Uma jovem, no centro, está agachada e olhando para o visor de uma câmera de vídeo montada em um tripé no chão. Ela tem o cabelo preso e veste uma camiseta branca e shorts jeans. Um menino, visto de costas no canto inferior direito, está sentado no chão vestindo uma camiseta verde-água e shorts cáqui. Parcialmente visível no canto superior esquerdo, há uma pessoa em pé, vestindo uma blusa estampada. Ao fundo, há um móvel baixo de madeira cinza com uma televisão de tubo e alguns porta-retratos e objetos decorativos. Cabos elétricos estão espalhados pelo chão.
Verso

Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (4) e deve fomentar produção e consumo de conteúdos no interior do Ceará.

Diego Barbosa
04 de Dezembro de 2025
montagem de fotos de Wesley Safadão, Taty Girl e Luan Santana, atrações do réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.

Raísa Azevedo
04 de Dezembro de 2025
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Verso

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Ana Alice Freire*
04 de Dezembro de 2025
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas e Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa
03 de Dezembro de 2025
Verso

Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

O acesso é gratuito e fica em cartaz no equipamento até maio de 2026.

Agência de Conteúdo DN
03 de Dezembro de 2025
Uma foto em palco, com iluminação dramática, mostra três músicos sentados, executando instrumentos sob luzes focadas em um fundo completamente escuro. À esquerda, um homem mais velho, de barba grisalha e óculos, está sentado tocando um saxofone; ele veste uma camisa de manga comprida de cor clara. Ao centro, um homem sorridente está tocando um acordeão (sanfona), vestindo uma camisa escura; ele está intensamente iluminado por um foco de luz superior. À direita, um homem de cabelo curto e grisalho está sentado tocando um violão, vestindo uma camisa escura e calças claras. A iluminação é de palco, com focos de luz criando um forte contraste entre os artistas e o fundo escuro, sugerindo uma apresentação noturna ou em teatro do trio musical, conforme indicado pelo nome do arquivo: Choro Jazz Jeri - Swami Jr, Teco Cardoso e Bebê Kramer.
Verso

Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Apresentações musicais e oficinas acontecem gratuitamente nesta semana

Ana Alice Freire*
02 de Dezembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura vestindo camisa azul e com bigode.
Verso

Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York

Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Gabi Nunes comanda roda de samba na última edição do 'Gabi no Quintal'.
Verso

Fortaleza se torna novo polo de samba do Nordeste

No Dia Nacional do Samba, sambistas cearenses avaliam expansão do ritmo na Capital e no País.

Ana Beatriz Caldas
02 de Dezembro de 2025
Pátio do Iguatemi Bosque.
Verso

Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A mostra apresenta ao público uma releitura da técnica, resultado de colaboração entre universitários e rendeiras do Interior do Ceará.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Djavan irá apresentar a turnê Djavanear 50 anos – Só Sucessos.
Verso

Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

Fortaleza recebe o show no dia 30 de maio de 2026.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Matuê, Jorge & Mateus, Matheus Fernandes, João Gomes, Nação Zumbi, Kátia Freitas, Luh Lívia, Falcão e Raça Negra se apresentam neste mês.
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.

Ana Beatriz Caldas
01 de Dezembro de 2025
Gaby Amarantos na foto. Ela é uma mulher negra com cabelo afro volumoso, óculos de sol retangulares escuros e lábios levemente entreabertos, fazendo uma pose com as mãos unidas à frente do corpo. Ela veste uma camiseta esportiva preta com detalhes em branco e dourado, que inclui a palavra
Silvero Pereira

O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

Programação gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro em Fortaleza.

Silvero Pereira
30 de Novembro de 2025
foto de dani gondim atriz interpretando marina alves reporter da tv verdes mares
Verso

Atriz que interpretou Marina Alves em filme está com câncer

Dani Gondim anunciou o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Verso

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Redação
29 de Novembro de 2025
Um bebê de olhos verdes/azulados e cabelo castanho, vestindo um body vermelho com detalhes brancos de Natal, sentado no chão e segurando uma grande bola de Natal vermelha e brilhante perto da boca. O bebê olha diretamente para a câmera com uma expressão curiosa. Ao fundo, um ambiente decorado para o Natal, com um Papai Noel de pano grande, uma almofada vermelha com a palavra
Ana Karenyna

5 Tradições natalinas para criar as melhores memórias afetivas

O Natal começa em casa. Confira algumas tradições para envolver sua família.

Ana Karenyna
29 de Novembro de 2025
Imagem de Annie Ernaux e do jornalista Marc Marie, para matéria sobre o livro O Uso da Foto.
Verso

Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Livro "O Uso da Foto" surgiu na busca de criar um "testemunho tangível" do romance com o jornalista Marc Marie.

Beatriz Rabelo
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma bandeira retangular, predominantemente verde-escura. No centro, há um losango vermelho que contém um círculo preto. A borda superior do círculo preto tem um semicírculo branco com o texto em vermelho
Verso

Artista denuncia ter obra removida de exposição em Fortaleza: ‘Censura’

Trabalho “KilomboAldeya”, de Matheus Ribs, estava na Galeria Liberdade, no Palácio da Abolição.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025