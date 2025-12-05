Ministra Margareth Menezes é homenageada com Medalha Lauro Maia

Em solo cearense para participar do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MicBR) – evento com o objetivo de fortalecer as potencialidades da economia criativa nacional – a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, será homenageada com a Medalha Lauro Maia nesta sexta-feira (5). Ao Verso, ela expressou a alegria pelo acontecimento.

“Me sinto muito feliz porque o Ceará é um Estado que tem uma representatividade, uma produção artística e cultural, que impacta o Brasil desde sempre. Sou privilegiada, abraçada e acolhida aqui”, festeja.

“Nossa gestão tem a presença de pessoas do Ceará, há políticas aqui parceirizando com o Ministério... É bom você ter um Estado em que o Governador e o Prefeito da Capital têm uma mesma direção nesse sentido, e entendem o potencial que há em valorizar, de maneira organizada, a cultura local”.

Veja também Verso Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística Verso Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Analisa ainda que o Ceará está em um momento “muito bacana, aproveitando bem as políticas do Governo”. “Por isso fico muito feliz”, sentencia. A aprovação da homenagem à Ministra por parte dos vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza ocorreu no último mês de novembro. O requerimento teve autoria do vereador João Aglaylson (PT).

Segundo o regramento da Casa Legislativa, a honraria aprovada é destinada a “agraciar pessoa física ou jurídica que se tenha destacado nas áreas da música, da dança, da pintura, da escultura, do teatro, da literatura, da fotografia, do desenho, das artes plásticas, do cinema ou de quaisquer outras atividades culturais que possibilitem a divulgação e a consolidação cultural fortalezense, seja por meio da criação, seja por incentivo à produção artística”.

Legenda: Ministra destaca o momento oportuno de ter Governo Federal, Estadual e Prefeitura de Fortaleza alinhados. Foto: Divulgação/MinC

Ao justificar a relevância do próprio requerimento, o vereador Aglaylson pontuou que a homenageada é “uma das maiores intérpretes da música popular brasileira e figura de enorme relevância para a preservação, difusão e valorização da cultura afro-brasileira”.

Ainda na noite desta sexta-feira (5), será entregue o Título de Cidadã de Fortaleza à Luísa Cela, secretária da Cultura do Estado – natural de Sobral, município da Região Norte do Estado. A distinção é direcionada a quem, mesmo não tendo nascido na Capital, construiu uma trajetória de contribuição concreta para o desenvolvimento da cidade.

Balanço do MicBr em Fortaleza

Questionada sobre como avalia a realização do MicBR em Fortaleza – o evento segue até este domingo (7) – a Ministra é otimista: “Nota dez, estou achando maravilhoso, Fortaleza e o Ceará estão de parabéns. Acho que foi muito oportuna a vinda do evento pra cá”.

Ainda segundo ela, a política visa aproximar pequenos e médios empreendedores de compradores e programadores nacionais e estrangeiros dos segmentos culturais e criativos. Circular a realização do MicBR por diferentes cidades e regiões é, também, dinamizar essas regiões e permitir que os participantes do mercado tenham experiências diversas, conforme as características de cada local.

Legenda: MicBR busca aproximar pequenos e médios empreendedores de compradores e programadores nacionais e estrangeiros. Foto: Divulgação/MinC.

“Para a região, é oportunidade também de apresentar os próprios bens e serviços culturais e criativos para um grupo maior de possíveis compradores. Desde 2023, por exemplo, temos a preocupação de que os showcases [curtas apresentações artístico-comerciais] sempre tenham grupos e artistas do estado anfitrião”.

Além disso, conforme frisa, atividades formativas, a exemplo de oficinas, palestras e conversas com players – neste ano são mais de 100 – são abertas ao público em geral, o que aproxima o Mercado do público da cidade.

Não à toa, o foco do Ministério em 2026 será consolidar tudo o que foi reconstruído pela equipe a partir de 2023. Há desejo de ampliar a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, implementar os instrumentos de fomento, dar continuidade aos ciclos da Política Nacional Aldir Blanc e aprofundar a territorialização das políticas culturais.

“Também avançaremos na regulação de temas estratégicos, como da regulamentação do streaming, e fortaleceremos a Secretaria de Economia Criativa, que foi reinstalada para impulsionar o potencial econômico da cultura. Este setor responde por mais de 3% do PIB brasileiro e é fundamental para o desenvolvimento do país.