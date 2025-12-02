Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York
Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.
Wagner Moura foi eleito o Melhor Ator na premiação do New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), do Círculo de Críticos de Nova York, enquanto 'O Agente Secreto' levou a categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (2).
Ambos os prêmios foram motivados pelo longa, lançado este ano no Brasil e nos Estados Unidos. Mais de 50 jornalistas participaram da votação do NYFCC, que é considerada uma das mais prestigiadas da indústria cinematográfica.
Veja também
Antes de Wagner, no ano passado, quem venceu o prêmio foi o ator Adrien Brody, que levou a categoria de Melhor Ator pelo filme 'O Brutalista'.
Já os últimos filmes vencedores na categoria de 'Melhor Filme Internacional' foram 'Tudo Que Imaginamos Como Luz' (2024) e 'Anatomia de Uma Queda' (2023).
Kleber Mendonça Filho, diretor de 'O Agente Secreto', comemorou a novidade nas redes sociais. "Uma grande notícia. Preciso de um drink", escreveu.