'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ser premiados no Critics Choice Awards, neste domingo (4)
Longa de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias, e baiano disputa mais uma por papel em série estadunidense.
O Critics Choice Awards 2026, premiação da Critics Choice Association, acontece no próximo domingo (4), e o brasileiro "O Agente Secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho, é um dos que concorrem ao prêmio em duas categorias.
O protagonista, Wagner Moura, foi indicado ao troféu de Melhor Ator pela sua performance no longa. Já a produção ficcional que se passa na cidade de Recife concorre na categoria Melhor Filme Internacional.
Veja também
Wagner também recebeu uma indicação pela atuação em uma série nos EUA, como Melhor Ator Coadjuvante. O papel que proporcionou isso ao baiano foi na série Ladrões de Drogas, da Apple TV+.
Essa é a primeira vez que um brasileiro concorre em categorias do cinema e da televisão na mesma edição. A premiação, vale lembrar, é uma das mais influentes da dramaturgia estadunidense. Ela é vista como um dos termômetros para o Oscar.
A 31ª edição do Critics Choice Awards será transmitida diretamente do Barker Hangar, em Santa Monica, Califórnia, nos Estados Unidos. No Brasil, a TNT e o HBO Max irão transmitir o evento, a partir das 21h, no horário de Brasília.