Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana
Cantor agradeceu pelo apoio ao longo da carreira no primeiro dia do Réveillon de Fortaleza.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O cantor Vicente Nery usou um helicóptero para jogar pétalas de rosas para público durante o encerramento de show no Polo Messejana. A apresentação foi realizada na noite desta terça-feira (30), integrando a programação do Réveillon de Fortaleza. "Gratidão aos meus fãs, aos empresários, aos amigos, às produtoras. Dizer ao Ceará que essa foi a única maneira que achei de dizer o quanto vocês são importantes na minha vida", afirmou, citando a homenagem. No mesmo palco, ainda se apresentam Xand Avião e Taty Girl.
Assuntos Relacionados