Vicente Nery faz chuva de pétalas de rosas em encerramento de show em Messejana

O cantor Vicente Nery usou um helicóptero para jogar pétalas de rosas para público durante o encerramento de show no Polo Messejana. A apresentação foi realizada na noite desta terça-feira (30), integrando a programação do Réveillon de Fortaleza. "Gratidão aos meus fãs, aos empresários, aos amigos, às produtoras. Dizer ao Ceará que essa foi a única maneira que achei de dizer o quanto vocês são importantes na minha vida", afirmou, citando a homenagem. No mesmo palco, ainda se apresentam Xand Avião e Taty Girl.