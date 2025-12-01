Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Legenda: Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Foto: Reprodução/Facebook.

As vendas dos ingressos para os shows da banda estadunidense de hard rock Guns N’ Roses tiveram início gradual no Brasil nesta segunda-feira (1º). As primeiras cidades contempladas para dar start nas vendas foram São José do Rio Preto (SP), Cariacica (ES) e Rio de Janeiro.

Para o público geral, incluindo o de Fortaleza, que terá show da banda no dia 18 de abril de 2026, os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (2). Já para os fãs cadastrados no fã-clube, as entradas podem ser adquiridas antecipadamente pela Bilheteria Digital.

Veja também

teaser image
Verso

Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

teaser image
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

A Capital cearense receberá a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. Os ingressos variam de R$ 295 a R$ 1.500.

Ingressos podem ser comprados neste link.

Datas de início das vendas

1º de dezembro

  • São José do Rio Preto — início das vendas 10h.
  • Cariacica — início das vendas 10h.
  • ​Rio de Janeiro — início das vendas 17h. 

02 de dezembro

  • Fortaleza — início das vendas 10h.
  • São Luís  — início das vendas 17h. 

03 de dezembro

  • Salvador — início das vendas 10h.
  • Belém — início das vendas 17h. 

     
Assuntos Relacionados
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
Há 21 minutos
Djavan irá apresentar a turnê Djavanear 50 anos – Só Sucessos.
Verso

Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

Fortaleza recebe o show no dia 30 de maio de 2026.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Matuê, Jorge & Mateus, Matheus Fernandes, João Gomes, Nação Zumbi, Kátia Freitas, Luh Lívia, Falcão e Raça Negra se apresentam neste mês.
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.

Ana Beatriz Caldas
01 de Dezembro de 2025
Gaby Amarantos na foto. Ela é uma mulher negra com cabelo afro volumoso, óculos de sol retangulares escuros e lábios levemente entreabertos, fazendo uma pose com as mãos unidas à frente do corpo. Ela veste uma camiseta esportiva preta com detalhes em branco e dourado, que inclui a palavra
Silvero Pereira

O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

Programação gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro em Fortaleza.

Silvero Pereira
30 de Novembro de 2025
foto de dani gondim atriz interpretando marina alves reporter da tv verdes mares
Verso

Atriz que interpretou Marina Alves em filme está com câncer

Dani Gondim anunciou o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Verso

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Redação
29 de Novembro de 2025
Um bebê de olhos verdes/azulados e cabelo castanho, vestindo um body vermelho com detalhes brancos de Natal, sentado no chão e segurando uma grande bola de Natal vermelha e brilhante perto da boca. O bebê olha diretamente para a câmera com uma expressão curiosa. Ao fundo, um ambiente decorado para o Natal, com um Papai Noel de pano grande, uma almofada vermelha com a palavra
Ana Karenyna

5 Tradições natalinas para criar as melhores memórias afetivas

O Natal começa em casa. Confira algumas tradições para envolver sua família.

Ana Karenyna
29 de Novembro de 2025
Imagem de Annie Ernaux e do jornalista Marc Marie, para matéria sobre o livro O Uso da Foto.
Verso

Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Livro "O Uso da Foto" surgiu na busca de criar um "testemunho tangível" do romance com o jornalista Marc Marie.

Beatriz Rabelo
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma bandeira retangular, predominantemente verde-escura. No centro, há um losango vermelho que contém um círculo preto. A borda superior do círculo preto tem um semicírculo branco com o texto em vermelho
Verso

Artista denuncia ter obra removida de exposição em Fortaleza: ‘Censura’

Trabalho “KilomboAldeya”, de Matheus Ribs, estava na Galeria Liberdade, no Palácio da Abolição.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025
Praça do Ferreira no Centro de Fortaleza. Imagem mostra a fonta interativa, com pessoas se molhando e outras ao redor olhando e fotografando.
Maria Camila Moura

Por que fonte interativa é 'pobrice' no Centro e patrimônio em outros lugares?

Praça do Ferreira revela banho de água e banho de classe.

Maria Camila Moura
28 de Novembro de 2025
Na imagem, três pessoas estão em uma exposição de arte olhando para pinturas emolduradas penduradas em uma parede azul-escura. A pintura central é um retrato estilizado e colorido de uma figura de pele clara e cabelo verde, emoldurado em madeira. As duas pessoas em primeiro plano estão em silhueta, e a terceira pessoa à direita, de óculos e camisa branca, está mais iluminada, olhando para cima, para a pintura. O título da exposição visível na legenda da imagem é
Verso

Exposição sobre Nise da Silveira em Fortaleza une arte, afeto e saúde mental

Mostra tem visitação gratuita e está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até março de 2026.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Veja valores dos ingressos do show de Guns N’ Roses em Fortaleza

Valores variam entre R$ 295,00 e R$ 595,00.

Redação
27 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, mostra vários pedaços de rapadura de cor verde, embalados individualmente em plástico transparente, empilhados sobre uma superfície. Um rótulo parcialmente visível nas embalagens diz
Verso

Rapadura foge do óbvio em sabores como cachaça, pistache e até afrodisíaco

Iguaria ganha novas versões e tem em Pindoretama o epicentro mundial de produção.

Diego Barbosa
27 de Novembro de 2025
Na imagem, pilhas de rapadura em formato de tijolo de cor âmbar dourado estão empilhadas sobre uma toalha vermelha escura. No fundo, fora de foco, uma pessoa vestindo uma camiseta vermelha e amarela e um avental escuro está de pé em uma sala de processamento ou loja.
Verso

Como Pindoretama se tornou a capital mundial da rapadura

Cidade da Região Metropolitana de Fortaleza tem corredor de engenhos e bate recordes.

Diego Barbosa
26 de Novembro de 2025
Estúdio de dublagem da Crunchyroll no México.
Mylena Gadelha

Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes

Espaço estará no stand do Crunchyroll, streaming mundial de animes.

Mylena Gadelha
25 de Novembro de 2025
Tapumes na Praça Dragão do Mar para obras de revitalização.
Verso

Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

Praça Almirante Saldanha passa por obras desde julho de 2024. Acessos parciais foram liberados em novembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Grupo se apresentará com formação clássica. Na foto, o baixista Duff McKagan, o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash.
Verso

Guns N’ Roses será o primeiro grande show internacional em Fortaleza em quase 10 anos

Capital cearense recebeu diversas apresentações internacionais entre 2010 e 2016, mas ficou fora de megaturnês nos últimos anos.

Ana Beatriz Caldas
25 de Novembro de 2025
Festa em clube noturno com pista de dança cheia, pessoas aproveitando música eletrônica, DJ tocando em mesa com laptop e equipamentos, iluminação baixa e ambiente vibrante.
Verso

Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club no entorno do Dragão do Mar

Casa de shows recebeu diversas festas da música eletrônica em Fortaleza.

Redação
24 de Novembro de 2025
Restaurante com decoração criativa, guarda-chuvas coloridos pendurados no teto, plantas suspensas e mesas ocupadas por clientes. Ambiente iluminado e acolhedor.
Verso

Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro

Estabelecimento funcionou durante sete anos, e era também bistrô e Casa de Chás, na av. Bezerra de Menezes.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de Jimmy Cliff e Gilberto Gil quando jovens.
Verso

Gilberto Gil presta homenagem a Jimmy Cliff nas redes sociais: 'Obrigado por tanto'

Os dois artistas saíram em turnê juntos pelo Brasil nos anos 1980.

Redação
24 de Novembro de 2025