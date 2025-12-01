Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)
Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.
As vendas dos ingressos para os shows da banda estadunidense de hard rock Guns N’ Roses tiveram início gradual no Brasil nesta segunda-feira (1º). As primeiras cidades contempladas para dar start nas vendas foram São José do Rio Preto (SP), Cariacica (ES) e Rio de Janeiro.
Para o público geral, incluindo o de Fortaleza, que terá show da banda no dia 18 de abril de 2026, os ingressos estarão disponíveis a partir desta terça-feira (2). Já para os fãs cadastrados no fã-clube, as entradas podem ser adquiridas antecipadamente pela Bilheteria Digital.
A Capital cearense receberá a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. Os ingressos variam de R$ 295 a R$ 1.500.
Ingressos podem ser comprados neste link.
Datas de início das vendas
1º de dezembro
- São José do Rio Preto — início das vendas 10h.
- Cariacica — início das vendas 10h.
- Rio de Janeiro — início das vendas 17h.
02 de dezembro
- Fortaleza — início das vendas 10h.
- São Luís — início das vendas 17h.
03 de dezembro
- Salvador — início das vendas 10h.
- Belém — início das vendas 17h.