Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja valores dos ingressos do show de Guns N’ Roses em Fortaleza

Valores variam entre R$ 295,00 e R$ 595,00.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:13)
Verso
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Legenda: Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Foto: Reprodução/Facebook.

O Guns N’ Roses divulgou nesta quinta-feira (27) as informações sobre a venda de ingressos para a nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” no Brasil. 

Em Fortaleza, a banda deve se apresentar no dia 18 de abril, na Arena Castelão. Os ingressos, para a apresentação na Capital, terão sua pré-venda iniciada no dia 1º de dezembro deste ano, por meio de bilheteria digital.

VALORES E ONDE COMPRAR

Lounge Premium: a partir de R$ 395,00
Arquibancada Especial: a partir de R$ 345,00
Arquibancada Superior: a partir de R$ 295,00
Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325,00
Pista Premium: a partir de R$ 595,00
Experince (pista premium + serviço) a partir de R$595,00 o ingresso; a partir de R$ 905,00 o serviço
Pista: a partir R$ 325,00

>>> Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com.br

A venda será dividida da seguinte forma:

01/12

  • 01 lote – Pré-venda fã clube – 8h (24 horas)
  • https://www.bilheteriadigital.com/guns-n-roses-i-fortaleza-18-de-abril

02/12 

  • Pré-venda Experience - 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo Vip (todos os setores) - 9h30 às 10h
  • Venda Geral - 10h

Informações adicionais

  • Limite de 6 ingressos por CPF;
  • 20% de taxa de serviço;
  • Valores e Lotes sujeitos a disponibilidade divulgados previamente através da tiqueteira e produção do evento.

Veja também

teaser image
Verso

Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro

teaser image
Verso

Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

teaser image
Verso

Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club no entorno do Dragão do Mar

PONTOS DE VENDA PRESENCIAL

Além da compra online, a organização oferece um ponto de venda sem taxa de conveniência, disponível um dia após o início da venda digital.

Localização

Levis Iguatemi, na Av. Washington Soares, 85. Funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h, domingo e feriados, das 13h às 21h

INGRESSOS SOLIDÁRIO

Poderá ser lançado de acordo com disponibilidade de lote e liberalidade da produção. Válido mediante doação 1 kg de alimento no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.

INGRESSO MEIA ENTRADA

  • Estudantes: Apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida, que deve conter foto, nome, instituição de ensino e data de validade. 
  • Idosos (a partir de 60 anos): Apresentar documento de identidade com foto e CPF. 
  • Pessoas com Deficiência (PcD): Apresentar o documento comprobatório da deficiência, como a carteira de identidade para PcD, laudo médico, ou cartão do INSS/BPC. Este benefício é estendido a um acompanhante. 
  • Jovens de Baixa Renda: Apresentar a Carteira de Identidade Jovem (ID Jovem) que é emitida para jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar de até dois salários mínimos. 
  • Doador de sangue regular: apresentar documento oficial expedido pelo hemocentro ou banco de sangue do Estado do Ceará, que comprove a regularidade das doações.
  • Professores da rede pública de ensino de Fortaleza, conforme a Lei Municipal 9.214, de 19 de abril de 2007 possuem direito a meia-entrada, desde que comprovem a sua condição com a apresentação de carteira funcional emitida pelo Sindicato dos Educadores. Também poderá ser apresentada a Carteira Nacional Docente do Brasil que deve ser emitida pelo "Mais Professores" do MEC.

CAMAROTES

Informações e valores através do telefone 85 989836877de acordo com disponibilidade.

Assuntos Relacionados
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Veja valores dos ingressos do show de Guns N’ Roses em Fortaleza

Valores variam entre R$ 295,00 e R$ 595,00.

Redação
Há 1 hora
Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, mostra vários pedaços de rapadura de cor verde, embalados individualmente em plástico transparente, empilhados sobre uma superfície. Um rótulo parcialmente visível nas embalagens diz
Verso

Rapadura foge do óbvio em sabores como cachaça, pistache e até afrodisíaco

Iguaria ganha novas versões e tem em Pindoretama o epicentro mundial de produção.

Diego Barbosa
27 de Novembro de 2025
Na imagem, pilhas de rapadura em formato de tijolo de cor âmbar dourado estão empilhadas sobre uma toalha vermelha escura. No fundo, fora de foco, uma pessoa vestindo uma camiseta vermelha e amarela e um avental escuro está de pé em uma sala de processamento ou loja.
Verso

Como Pindoretama se tornou a capital mundial da rapadura

Cidade da Região Metropolitana de Fortaleza tem corredor de engenhos e bate recordes.

Diego Barbosa
26 de Novembro de 2025
Estúdio de dublagem da Crunchyroll no México.
Mylena Gadelha

Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes

Espaço estará no stand do Crunchyroll, streaming mundial de animes.

Mylena Gadelha
25 de Novembro de 2025
Tapumes na Praça Dragão do Mar para obras de revitalização.
Verso

Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

Praça Almirante Saldanha passa por obras desde julho de 2024. Acessos parciais foram liberados em novembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Grupo se apresentará com formação clássica. Na foto, o baixista Duff McKagan, o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash.
Verso

Guns N’ Roses será o primeiro grande show internacional em Fortaleza em quase 10 anos

Capital cearense recebeu diversas apresentações internacionais entre 2010 e 2016, mas ficou fora de megaturnês nos últimos anos.

Ana Beatriz Caldas
25 de Novembro de 2025
Festa em clube noturno com pista de dança cheia, pessoas aproveitando música eletrônica, DJ tocando em mesa com laptop e equipamentos, iluminação baixa e ambiente vibrante.
Verso

Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club no entorno do Dragão do Mar

Casa de shows recebeu diversas festas da música eletrônica em Fortaleza.

Redação
24 de Novembro de 2025
Restaurante com decoração criativa, guarda-chuvas coloridos pendurados no teto, plantas suspensas e mesas ocupadas por clientes. Ambiente iluminado e acolhedor.
Verso

Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro

Estabelecimento funcionou durante sete anos, e era também bistrô e Casa de Chás, na av. Bezerra de Menezes.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de Jimmy Cliff e Gilberto Gil quando jovens.
Verso

Gilberto Gil presta homenagem a Jimmy Cliff nas redes sociais: 'Obrigado por tanto'

Os dois artistas saíram em turnê juntos pelo Brasil nos anos 1980.

Redação
24 de Novembro de 2025
Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Verso

Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data

Evento acontece em abril.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Verso

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

João Gabriel Tréz
24 de Novembro de 2025
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Verso

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Carol Melo
24 de Novembro de 2025
Artista visual e educadora, Rosana Paulino é um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira.
Verso

Rosana Paulino analisa questões raciais nas artes visuais: ‘O Brasil é um país que não se enxerga’

Referência na arte contemporânea, a artista e educadora paulista tem obra exposta na Pinacoteca do Ceará e outras espalhadas pelo mundo.

Ana Beatriz Caldas
23 de Novembro de 2025
Ornella Vanoni era uma mulher idosa de cabelo loiro. Na foto, ela está sorrindo e usa óculos escuros.
Verso

Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A artista é conhecida no Brasil por suas parcerias com Vinicius de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Montagem de fotos com os cantores Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, que se apresentam no Festival Elos.
Verso

Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Um adulto e uma criança observam atentamente uma maquete de ferrovia detalhada com casas e paisagens, com foco nas miniaturas e trilhos.
Verso

Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

Espaços culturais promovem programações voltadas ao público infantil e unem arte, natureza e conhecimento.

João Gabriel Tréz
21 de Novembro de 2025
Imagem de capa do livro Um milhão de ruas para matéria sobre Crônicas urbanas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre formas de habitar as cidades.
Verso

Crônicas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre modos de habitar as cidades

Dedicando um olhar às miudezas, a obra "Um milhão de ruas" convoca os leitores a descobrirem a matéria do cotidiano.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Uma mesa com toalha xadrez preta e branca está decorada para uma ocasião especial, com um centro de mesa que combina folhagens verdes, pinhas douradas e bolas decorativas douradas. Pequenas fotos pessoais e porta-retratos dourados em formato oval, alguns com a palavra
Ana Karenyna

Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Veja dicas de como criar uma decoração afetiva para a sua casa.

Ana Karenyna
20 de Novembro de 2025
Pérola de Oyá é baiana de acarajé, produtora cultural e idealizadora do Ajeum de Oyá.
Verso

Baiana de acarajé lidera espaço cultural de resgate do protagonismo negro em Fortaleza

Há mais de uma década, Pérola de Oyá se dedica a fortalecer a cultura afro-brasileira na capital cearense.

Ana Beatriz Caldas
20 de Novembro de 2025
Ciclo Carnavalesco.
Verso

Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada

Anuncio foi feito pelo prefeito Evandro e secretária Helena Barbosa.

Bergson Araujo Costa
19 de Novembro de 2025