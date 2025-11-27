Veja valores dos ingressos do show de Guns N’ Roses em Fortaleza

O Guns N’ Roses divulgou nesta quinta-feira (27) as informações sobre a venda de ingressos para a nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” no Brasil.

Em Fortaleza, a banda deve se apresentar no dia 18 de abril, na Arena Castelão. Os ingressos, para a apresentação na Capital, terão sua pré-venda iniciada no dia 1º de dezembro deste ano, por meio de bilheteria digital.

VALORES E ONDE COMPRAR

Lounge Premium: a partir de R$ 395,00

Arquibancada Especial: a partir de R$ 345,00

Arquibancada Superior: a partir de R$ 295,00

Arquibancada Inferior: a partir de R$ 325,00

Pista Premium: a partir de R$ 595,00

Experince (pista premium + serviço) a partir de R$595,00 o ingresso; a partir de R$ 905,00 o serviço

Pista: a partir R$ 325,00

>>> Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com.br

A venda será dividida da seguinte forma:

01/12

01 lote – Pré-venda fã clube – 8h (24 horas)

https://www.bilheteriadigital.com/guns-n-roses-i-fortaleza-18-de-abril

02/12

Pré-venda Experience - 8h às 10h

Pré-venda Grupo Vip (todos os setores) - 9h30 às 10h

Venda Geral - 10h

Informações adicionais

Limite de 6 ingressos por CPF;

20% de taxa de serviço;

Valores e Lotes sujeitos a disponibilidade divulgados previamente através da tiqueteira e produção do evento.

PONTOS DE VENDA PRESENCIAL

Além da compra online, a organização oferece um ponto de venda sem taxa de conveniência, disponível um dia após o início da venda digital.

Localização

Levis Iguatemi, na Av. Washington Soares, 85. Funcionamento: Segunda a sábado das 10h às 22h, domingo e feriados, das 13h às 21h

INGRESSOS SOLIDÁRIO

Poderá ser lançado de acordo com disponibilidade de lote e liberalidade da produção. Válido mediante doação 1 kg de alimento no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.

INGRESSO MEIA ENTRADA

Estudantes: Apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida, que deve conter foto, nome, instituição de ensino e data de validade.

Idosos (a partir de 60 anos): Apresentar documento de identidade com foto e CPF.

Pessoas com Deficiência (PcD): Apresentar o documento comprobatório da deficiência, como a carteira de identidade para PcD, laudo médico, ou cartão do INSS/BPC. Este benefício é estendido a um acompanhante.

Jovens de Baixa Renda: Apresentar a Carteira de Identidade Jovem (ID Jovem) que é emitida para jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar de até dois salários mínimos.

Doador de sangue regular: apresentar documento oficial expedido pelo hemocentro ou banco de sangue do Estado do Ceará, que comprove a regularidade das doações.

Professores da rede pública de ensino de Fortaleza, conforme a Lei Municipal 9.214, de 19 de abril de 2007 possuem direito a meia-entrada, desde que comprovem a sua condição com a apresentação de carteira funcional emitida pelo Sindicato dos Educadores. Também poderá ser apresentada a Carteira Nacional Docente do Brasil que deve ser emitida pelo "Mais Professores" do MEC.

CAMAROTES

Informações e valores através do telefone 85 989836877de acordo com disponibilidade.